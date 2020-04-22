【星星蜜語】社會氣氛　漸轉晴朗

這個不是天氣預報，但在即日至5月3日，筆者窺探到的是一股晴朗之氣象。疫情雖然不是忽然消失，但在這兩周會緩和。DSE考試大致順利舉行，社會上各行各業都蠢蠢欲動，開始起步重建業務。人們對防疫之心是有點鬆懈的，但只要大家仍然謹守防疫原則，這兩周也不會有太震撼的消息出現。人們繃緊的面容開始放鬆，開始為自己籌劃未來。但實質上，工商業和金融方面的寒冬仍未溶雪，經濟上仍然要堅強忍耐多一段日子。

十二星座提點

白羊座、獅子座、人馬座：你們心裏有甚麼想做的，計劃了的，可嘗試開展，無論能否接觸人群，也有其他創意的方式，同樣的讓你做到你想做的事。

金牛座、處女座、山羊座：在人人開始活躍起來時，你們仍然非常小心翼翼，健康和安全總佔據你們第一位，你們也會時常提醒身邊的人，小心防疫。

雙子座、天秤座、水瓶座：最渴望跟親朋好友相聚的是你們！要謹記防疫工夫仍然非常重要。現在是你們開展新計劃的時期，待疫情再淡一點的時候，就可以全速前進了。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座：在對未來的計劃面前，你們的反應並不太熱烈；或仍然對疫情和社會狀況有疑慮，未完美的現實狀況仍未驅動你熱情地向前闖的決心。

Profile

Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）