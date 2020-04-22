巴西全能網紅　1個Post都賺到笑！

個個做KOL，唔通個個都賺到錢？咪天真啦，假如冇番咁上下人氣、Instagram帳戶上的Followers唔夠多，冇乜廣告商青徠又冇乜人際網絡，你睇你仲有冇機會彈出，成為吸金力強的KOL？

今次介紹的巴西美女Camila Coelho就完全符合以上條件，自2010年以YouTuber身份起家後，憑藉美貌與化妝教學分享，迅速吸到大量訂閱者。其後她開埋個人IG（Instagram @ camilacoelho），不但狂吸879.7萬Followers，甚至被Dior、Urban Decay、Lancome、Neutrogena、Covergirl和Armani Beauty等國際美容品牌力邀合作。現時她的IG Post，閒閒哋都每個值幾萬港元或更多，真係好勁！

再加上Camila識「食腦」，眼見自己人氣高企，亦乘勢踏足時裝界，經常在社交平台及公開場合展示其姣好身材和時尚穿搭。結果在2018年便獲邀登上康城影展的紅地氈，其造型比女星更華麗搶眼，引起話題之餘，亦吸引到一眾時裝及珠寶品牌的注意。於不久後更成為Boucheron全球代言人之一，到去年更與REVOLVE合作推出首個聯乘系列，網上一開賣，不到1分鐘就售罄，足證其時尚影響力的確厲害。