教練Show肌！5招居家運動抗疫

在家進行簡單的帶氧運動，可以増強抵抗力，你別再說要坐低啦！(方偉堅攝)

全球肆虐的新冠肺炎，為減低感染風險，世界各地人士大部分時間都乖乖留在家，然而出外走動的時間減少，並不等於可以零運動，因為長期缺乏運動，有機會導致身體免疫力下降。其實做運動不一定要到健身室，安在家中也可進行簡單帶氧運動，今次便請來體適能教練教導5個家居健體運動的方法，對提升免疫力有顯著幫助。

缺乏運動 免疫力下降

要提升免疫力，最直接的方法自然是做運動，AASFP高級私人體適能教練關曜儁(Leo)指出，不少人面對、運動場、健身室等設施關閉，便認為做不了運動，其實無論男女老幼，都應該進行家居健體運動，因為缺乏運動不單止會導致免疫力下降，亦會增加患病的風險，Leo建議大家應保持恒常運動，最理想每天進行30分鐘的中強度帶氧運動，或每周累積150分鐘的帶氧運動，配合充足睡眠，以及均衡飲食習慣，藉以增強抵抗力，減低疾病感染的風險。

齊來做居家健體運動！

深蹲

好處：訓練股4頭肌及臀部肌肉，減少膝關節痛。

步驟：

1.先站直身子、背部貼在牆上。

2.之後雙腳慢慢屈曲成90度角、背部繼續貼在牆上 。

3.向前伸出雙手，高度與肩膀呈水平線。

備註：建議初學者先嘗試做30秒，中階或者高階者，可以嘗試做1分鐘；全組動作重複做3次。

熊式平板貼膊頭

好處：訓練腹部肌力、平衡力，以及協調力

步驟：

1.跪在地上，雙手手掌貼地。

2.雙腳膝頭離地、右手貼肩膀，而左手手掌繼續貼地。

3.換手以相反方向，重複以上動作。

備註：手貼肩膀時身體不能左右搖擺；建議初學者先嘗試做20秒，中階或者高階者，可以嘗試做45秒；全組動作重複做3次 。

單腳橋式

好處：訓練臀部及膕繩肌。

步驟：

1.平躺在地上，雙腳屈曲。

2.臀部發力將身體抬呈一條直線，腰背挺直，右腳呈90度伸向上方。

3.換腳以相反方向，重複以上動作。

備註：此組運動需保持腹部收緊，肩胛緊貼地面，向上呼氣，向下吸氣;建議初學者先嘗試做20秒，中階或者高階者，可以嘗試做45秒；全組動作重複做3次。

側平板支撐上落擺臀

好處：增加腹部肌耐力，緊緻腰部。

步驟：

1.先側身，上身用左邊身撐起。

2.臀部慢慢離地，右手向上伸直，然後再慢慢回到起始位置。

備註：建議初學者先嘗試做20秒，中階或者高階者，可以嘗試做45秒；全組動作重複做3次。

Superman

好處：訓練背部肌群，特別是肩胛位置，改善上背痛。

步驟：

1.俯臥在地，雙手離地並呈90度。

2.上背慢慢向上升起。

備註：上背升起時不要過分倚賴腰部肌力，感覺到背部有收緊即可；建議初學者先嘗試做20秒，中階或者高階者，可以嘗試做45秒；全組動作重複做3次。