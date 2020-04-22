IB攻略：2020年IB學生該何去何從？

有不少家長擔心今年2020年5月沒有了IB大考，究竟IB分數的認受性將會如何？因為大學會否對校內分數有歧視，甚至往後的就業，未來的僱主，會否一樣標籤了這一群學生呢？雖說大家都明白新冠肺炎席捲全球，不是只有IB預科考試取消，連英國的高考和IGCSE都取消了，只剩下HKDSE沒有取消仍然可以4月24號繼續開考。筆者決定在此篇專欄和大家如何拆解IB考試取消的問題。

IB成績Legalisation的問題

IB畢業後，正常情況之下，同學會有兩張Cert。一張是IB Diploma Programme Results 另一個就是The Diploma of The International Baccalaureate(IB Diploma)。前者很明顯就是成績單，會因有同學的名字和成績，後者則是畢業證書，只會印有同學的名字。但是大家都知道，大學入學或求職者除了要有IB畢業證書，很多時候，僱主都需要同學的IB成績表。所以，家長同學們最擔心就是，因為肺炎取消考試之故，會否自己沒有了IB Diploma Programme Results，影響未來前途。IB官方對此已經有所策略，同學很可能已經收到IB Legalisation的電郵，意思即是將你校內出的最後成績規範化，所以同學不用擔心認受性，因為你一樣會有張IB頒發的成績表，未來升學或就業就不用害怕。

如何申請Legalisation？

同學另一個問題就是，成績規範化，自己需要做些甚麼嗎，這是一個自動的程序還是自己要主動申請呢？一般而言，學校的IB coordinator 會為你安排，如果同學不清楚的話，應該立即詢問學校的IB coordinator申請程序。另外值得一提的是，legalisation的過程不是免費的，如果在Deadline前申請（6月15日），費用將會是167美金（約HK$1,300）。如果Deadline後申請的話，價錢將會提高到250美金（約HK$1,950）。所以筆者建議，最好趁早準備。

預備金錢和VISA申請海外升學

雖然IB考試取消，不代表所有準備功夫都要停下來。計劃海外升學的同學，記得開定海外戶口，例如英國升學的話，HSBC Premier的戶口持有人（戶口有100萬現金或以上）可以免費在中環HSBC總行申請海外戶口，家長應該早些準備學費事宜。另外就是VISA問題，家長亦都應該準備升學的VISA，例如美國、英國、澳洲的VISA批核，現在因為疫症關係，相信批核時間將會較長，宜找專家及早詢問有關資料。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣