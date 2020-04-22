90年代網球鞋名作　復刻再現

要說網球鞋，相信大家腦海裏裏第一時間會諗起的一定係Stan Smith。呢對由adidas Originals於上世紀70年代推出的網球鞋，無疑就是當中最家喻戶曉的經典之作。但經典還經典，難道當時除了Robert Haillet及Stan Smith兩位球手之外，連所有大滿貫網球手都係着呢對網球鞋？咁當然冇可能，至少大家仲知道活躍於70年代的瑞典網球手Bjorn Borg於網球生涯分別着過TRETORN Nylite及DIADORA B.Elite，咁90年代瑞士網球名將Jakob Hlasek嘅「戰鞋」係邊對你又知唔知？答案就係瑞士奢華品牌BALLY所推出的Kuba。我諗如果唔係今季BALLY決定重新復刻呢對於90年代誕生的運動鞋Kuba，相信都好少人知道BALLY原來除咗喺一般人難以到達的珠穆朗瑪峰及月球表面有「鞋印」外，足迹原來亦遍及網球場。

於90年代誕生的BALLY Kuba網球鞋，名字正是取自Jakob Hlasek兒時暱稱「Kuba」。1991年，他穿上這對網球鞋於ATP世界巡迴賽上亮相，翌年與拍檔Marc Rosset贏得法網公開賽雙打冠軍亦是腳踏此鞋。是次於春夏季度推出的復刻版本在鞋型結構及用色細節方面都忠於原著，皮革鞋身加入網孔增加透氣性，而EVA中底及橡膠外底則為雙腳提供舒適性及包裹性，鞋舌及鞋側分別有網球標誌及BALLY Wing細節點綴，保留當年大膽的外觀設計及精湛製鞋工藝，並注入全新的活力配色組合，藉此彰顯品牌超過160年來不斷追求創新的精神。