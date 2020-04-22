【主播心得】Fallout76大改版 玩唔玩得過？

近排個個都話玩《動物森友會》，好似聽到悶悶地？繽FUN主播斯菲一於反其道而行，同大家介紹佢玩咗好耐嘅game——Fallout 76（又名《異塵餘生76》）！Fallout 76係一個以核戰後世界為背景嘅game，玩家要喺末日廢墟中面對核輻射威脅、變異生物攻擊等等……聽落係咪好正咁？

之不過Fallout 76依家係一隻連香港嘅討論區都冇乜人提起嘅game……真係算冷門遊戲（仲唔係免費game）！查實當初Fallout 76推出前萬眾期待，可惜遊戲見街後劣評如潮，嚇走唔少玩家，搞到大家都唔睇好呢隻game。不過嚟到2020年4月14日，遊戲開發商Bethesda Game Studios為Fallout 76進行有史以嚟最大更新，應唔應該畀多次機會佢呢？未玩過嘅你都可以一齊嚟認識吓佢！就由斯菲以一個業餘女玩家角度出發，同大家分享吓點解佢到依家都仲玩緊！（想直接睇今次有咩更新嘅朋友請碌到本文尾二個段）

先前對於Fallout 76嘅負皮真係數之不盡，玩家主要抱怨遊戲多bug、server唔穩定、任務長而悶、缺乏劇情同NPC支撐成隻game，搞到明明係online game仲悶過單機game，玩家大量流失令到server長期冷冷清清，結果一啲原本預咗畀多個玩家做嘅共同任務冇人玩……負皮多到真係唔想再講落去。其實遊戲前作Fallout 4做得非常出色，斯菲都係因為玩過Fallout 4而入坑，所以玩家對Fallout 76失望咪就係因為「期望愈大，失望愈大」囉。

不過係咩原因令斯菲由出game開始玩到依家呢？其實斯菲係生活型玩家，平時都會玩《牧場物語》之類嘅遊戲，Fallout 76最吸引佢嘅地方就係自由度高。如果將Fallout 76當做輕鬆消閒嘅game嚟睇，成件事易接受好多。就由斯菲歸納Fallout 76吸引嘅地方：

1.起屋系統

喺遊戲入面可以起屋，有各式各樣家具同建築模式畀你選擇，可以話係靚版Minecraft，實體感更強。近排因為疫情關係，唔少玩家都將自己間屋改造緊貼時勢，有人整咗間醫院，有人就擺晒啲廁紙出嚟曬命，創意無限！

2.開放世界

遊戲內世界地圖係以美國西維珍尼亞州為藍本，喺game入面游走就好似眼睛去旅行咁，由其是依家因為疫情關係冇得四圍飛，打個機都有旅行feel，正呀！最正嘅係隻game本身就有個「打卡模式」，有晒相框、filter、effect、影相甫士等等畀你慢慢玩，玩成日都玩唔完……

3.高質電台

有玩過GTA嘅都知，入面啲電台有DJ配音製作認真，仲有流行曲可以聽。Fallout 76都有幾個電台，私心推薦玩嘅朋友一定要聽Appalachia Radio，因為呢個電台播嘅歌都超好聽！唔信可以search吓Appalachia Radio或者Fallout 76 Soundtrack聽聽～平時打機聽住Appalachia電台，心情特別好！

4.動力裝甲

Fallout系列賣點就係佢哋套動力裝甲，男仔一定覺得好型！着甲同除甲都有啲Iron Man嘅感覺。遊戲內提供不同模組畀玩家更改裝甲顏色同外觀，就連粉紅色都有呢，女仔玩家都可以carry到！

是次大更新有相當多要點，斯菲揀幾個最主要嘅同大家介紹：

1.終於有番Npc

畀玩家鬧左咁耐，B社終於肯補番Npc系統。Npc會停留喺指定據點，玩家可以通過好似Fallout 3嘅對話系統同佢哋交流。為咗唔破壞遊戲平衡，例如有玩家殺咗Npc搞到其他人接唔到任務，B社將Npc定居點變成一個單人模式範圍，玩家可以放心同Npc傾偈並接收主副線任務。而Npc嘅同伴系統都會回歸，一樣有機會同Npc談戀愛。根據B社消息，部分Npc可以搬到玩家嘅C.A.M.P.居住，幫手做防衞。不過Npc都只會留喺固定地方，唔會跟你周圍走。

2.新主線任務

改版加入全新主線任務，圍繞兩個新派系「掠奪者」同「移民」，令成個Fallout 76故事變得更完整。改版前Fallout 76最為人詬病嘅地方就係做任務超級悶，淨係靠錄音、文件、電腦資料呢啲死物去構築故事，玩家邊有心情慢慢睇呢？今次加入番「人性」，希望真係有啲衝擊啦！

3.新地圖

隨着改版加入新派系，地圖新增幾個同「掠奪者」、「移民」有關嘅據點。其中一個新地點位於地圖東南角嘅「瓦托加地底」，嗰到仲有地下停車場。另外仲有叫做「The Foundation」嘅工地同一個叫做「Crater」嘅太空基地。改版前大部分城市唔係爛地就係冇人（Npc），新地點有番人氣感覺終於似番個城鎮。

4.聲譽系統

玩過Fallout系列都知道同唔同派系嘅人對話要睇眉頭眼額，唔小心講錯嘢就會畀人串。今次改版引入七個聲譽等級，等級有盟友、中立同敵對之分，視乎你為派系做幾多任務，同你對派系嘅態度。良好嘅派系聲譽會影響玩家喺商店可以買到幾到新物品。

睇完以上分享，唔知有冇令你對Fallout 76改觀？由於斯菲平時唔玩PVP、少玩PVE，所以就遊戲戰鬥系統方面不便評論。作為由出game玩到依家嘅「元老級」玩家，斯菲留意到近排喺同一個server入面玩家多返，地圖上多咗好多玩家嘅屋仔，連遊戲大boss「輻屍獸女王」都多咗人刷，係相對易打咗，亦都冇咁冷清。今次大更新Bethesda仲開放埋Steam平台畀大家玩，不過隻game照舊都係要畀幾百蚊買，值唔值就因人而異。斯菲對Fallout有情意結，所以就算劣評多多都會繼續玩，有緣嘅話Fallout 76見啦！