Supreme x 村上隆　抗疫慈善Box Logo Tee

疫情持續影響全球民生及經濟，不同界別具影響力的品牌都各自謀對策，有錢出錢，有力出力，希望為此事盡點綿力。是次美國龍頭街牌Supreme就邀請日本藝術家村上隆（Takashi Murakami）合作，攜手推出一款慈善用途的COVID-19 Relief Box Logo Tee。正面設計以村上隆作品《Flowers & Skulls》與Box Logo結合，背面則有「TM/KK」骷髏頭及太陽花圖案，下方寫上「COVID-19 Relief Fund 2020」字樣。

此慈善Box Logo Tee將於4月24日於美國及加拿大地區的Supreme Online Store發售，零售價為60美元，當中100%收益會捐贈予美國慈善組織HELP USA。此非牟利組織由現任紐約州長Andrew Cuomo於1986年創立，主要幫助一些無家可歸的受助者解決困境。

既然Supreme決定只限於美加地區發售，想入手就惟有搵當地親朋戚友幫幫手，絕不建議用炒價入手（當然100%會有人咁做），免得讓炒家「消費疫情」食「人血饅頭」。其實如果Supreme肯將呢個重量級聯名Box Logo Tee好似當年Nike Mag咁擺上eBay等人Bid（限量1,500對2011年版本）或者網上付費抽籤（限量89對2016年版本）一定可以籌得更多善款。