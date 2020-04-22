網上慈善拍賣　呈獻普普大師傑作

Andy Warhol是普普大師，曾表示商業、生意、賺錢都是一門藝術，作品深受收藏家歡迎。（互聯網）

受疫情影響，互聯網頓成藝術收藏家搜尋心頭好的主要渠道，所以網上拍賣活動愈來愈多，包括以當代藝術為題的專題拍賣。以今個月為例，一項名為「Andy Warhol: Better Days」的網上専拍將於4月28日展開，其收益將撥捐安迪˙沃荷基金會，為藝術家提供緊急援助。

推動藝術商業化

「Pop art is for everyone！」這是已故美國藝術家Andy Warhol的名言，身為普普藝術（Pop art）的開創者之一，曾表示商業、生意、賺錢都是一門藝術，並努力把藝術商業化，因此其作品常出現名人及大家熟悉的事物，如瑪麗蓮夢露、「貓王」皮禮士利、金寶湯等，而且大受歡迎。

回顧Andy Warhol在拍賣市場的成績，着實亮麗，例如兩幅於2014年賣出的絲網印畫——《貓王三重影》與《馬龍四重影》，合共以逾1億5千萬美元（約11億7千萬港元）成交，堪稱一時佳話。另外，他的名作《毛澤東》肖像，亦錄得760萬英鎊（約9.800萬港元）的成交價，一度創下西方當代藝術品的亞洲拍賣紀錄。