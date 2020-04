三步教你拎　世衞WhatsApp Stickers

世衞與WhatsApp合作推出全新貼圖包「Together at Home」,現可供WhatsApp用家免費下載。(互聯網)

全民抗疫期間想為朋友打打氣,但又見唔到對方點算好?WhatsApp發送加油貼圖和訊息是不錯方法,連世界衞生組織(World Health Organization簡稱世衞),都與WhatsApp合作推出全新貼圖包「Together at Home」,讓用家免費下載Stickers,提醒全民齊心在家抗疫,同時醫護和生活中各個崗位的英雄致敬!當中的貼圖包括Air High Five、Staying Home、Are You OK?、You're My HERO等,配合有趣圖案夠晒過癮。各位想免費拎的話,只要在WhatsApp跟住以下三個步驟就搞掂!

第一步:在WhatsApp輸入訊息欄按右方圖示(紅圈),便可進入WhatsApp Stickers。

第二步:按貼圖欄右方的「+」號(紅圈),可進入貼圖的下載頁。

第三步:在所有貼圖可找到「Together at Home」,按箭嘴(紅圈)即可下載。

下載後便可在Send訊息時加入各款世衞「Together at Home」的加油貼圖。