三步教你拎　世衞WhatsApp Stickers

全民抗疫期間想為朋友打打氣，但又見唔到對方點算好？WhatsApp發送加油貼圖和訊息是不錯方法，連世界衞生組織（World Health Organization簡稱世衞），都與WhatsApp合作推出全新貼圖包「Together at Home」，讓用家免費下載Stickers，提醒全民齊心在家抗疫，同時醫護和生活中各個崗位的英雄致敬！當中的貼圖包括Air High Five、Staying Home、Are You OK?、You're My HERO等，配合有趣圖案夠晒過癮。各位想免費拎的話，只要在WhatsApp跟住以下三個步驟就搞掂！

第一步：在WhatsApp輸入訊息欄按右方圖示（紅圈），便可進入WhatsApp Stickers。

第二步：按貼圖欄右方的「＋」號（紅圈），可進入貼圖的下載頁。

第三步：在所有貼圖可找到「Together at Home」，按箭嘴（紅圈）即可下載。

下載後便可在Send訊息時加入各款世衞「Together at Home」的加油貼圖。