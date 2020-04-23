【健樂事】「鹽」多必失？識食識用6大貼士

攝取過多鹽分，可令身體出現水腫，日本女星小島瑠璃子就曾在Twitter透露，之前在新加坡拍攝水着時，曾刻意戒鹽以防水腫。（互聯網）

上星期消委會公布了一個關於鹽的測試報告，引起不少關注，畢竟鹽是日常飲食中不可或缺的調味品。坊間一直有個說法，吃太多鹽不利健康，所以我們經常聽到醫生與營養師提倡低鹽飲食，但原來鹽分攝取量太少，同樣有問題！

其實只要識食識用，鹽的確能發揮好多益處，不妨參考以下6個貼士。

1.每天1茶匙啱啱好

據美國食物及安全管理局建議，一般成年人每天應攝取不超過2,500毫克鹽，約1茶匙食鹽，而糖尿病、血壓高、慢性腎病等患者應減低攝取量至每天不超過1,500毫克，換言之，烹調菜式時，要注意用鹽的分量。

2.攝取不足一樣出事

身體突然間吸取過量鹽分，可令血壓上升，增加腎臟負荷，繼而引發中風、水腫等情況。有研究亦顯示，長期過量吸取鹽分，可導致胃炎與胃癌，所以要控制鹽分的攝取量。但又毋須完全戒鹽，因缺乏鹽分，同樣影響身體運作，如出現神經系統錯亂、暈眩、肌肉抽搐痙攣等狀況。

3.食碘鹽可護甲狀腺

市面上有售的碘鹽是經後期處理加添了碘質的食鹽，而碘質是人體必需的微量元素之一，可預防甲狀腺問題。但就香港情況而言，我們可從海魚、海帶、雞蛋、菠菜等食材攝取碘質，所以毋須額外攝取碘鹽。

4.醃製食物含鹽量高

日常飲食中，無時無刻都接觸到鹽分，若長時間習慣吃濃味食物，味蕾相對沒那麼敏感，會愈食愈鹹。其次平日外出進食時，許多套餐都會配例湯，其含鈉量甚高。此外，鹽是天然防腐劑，因此不少醃製食物（如鹹魚、臘味、滷水食物等）都含有大量鹽分，選擇食物時務必留意。

5.鹽水漱口有助殺菌

鹽有殺菌、消炎功能，將5茶匙食鹽沖成1杯濃鹽水，早晚以濃鹽水潄口，可帶走痱滋及口中黏液的細菌，保持口腔清潔，幫助痱滋愈合。另外，以鹽水漱口，能短暫減輕喉痛徵狀，但要注意一點，因鹽分會刺激咽喉，有機會產生反效果。

6.鹽水洗鼻可減不適

有中醫師建議，每天用鹽開水，用來清洗鼻腔2至3次，能加強衞生，避免個人的抗疫防線遭攻破。另外，有研究指出，使用鹽水洗鼻後，鼻敏徵狀得到改善，但需要注意洗鼻的方法是否正確、洗鼻儀器是否衞生，以及絕不要使用水喉水洗鼻。