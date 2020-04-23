今晚食乜：橙香雞　易煮又肉嫩Juicy

呢幾日熱到一個點，不如整個醒胃菜食吓喇！跟IG@healthyfitnessmeals學整橙香雞。用的是雞胸，將雞肉切粒後，加調味料炒熟，盛起，原鑊直接加橄欖油來炒蔬菜，這樣蔬菜便可吸收到濃郁的雞肉精華。蔬菜炒至略軟身後，便可倒入已調味的橙汁，想風味更好建議選用鮮橙汁。待醬汁煮至濃稠便可放入雞胸肉拌勻，待肉粒完全蘸滿醬汁便成。帶微辛富橙香的雞肉，鮮嫩有肉味，入口又油不膩，配米飯最好不過。

材料：

無骨去皮雞胸肉 1磅

蒜粉 半茶匙

辣椒碎 1/4茶匙

鹽 少許

胡椒碎 少許

橄欖油 2湯匙

薑蓉 適量

彩椒塊 1個

紫洋葱塊 1個

鮮橙汁 1/3杯

醬油 1/4杯

粟米粉 1.5湯匙

芝麻 1茶匙

葱花 1湯匙

橙片 適量

做法：

1.燒熱鑊，下1湯匙橄欖油，放入雞肉，炒至表面變色。

2.加蒜粉、辣椒碎、鹽和胡椒碎炒勻，撈起備用。

3.原鑊加1湯匙橄欖油，加薑蓉、彩椒塊、紫洋葱塊炒熟。

4.另一隻碗倒入橙汁、醬油、粟粉拌勻，倒入鑊內煮至濃稠。

5.加入雞肉兜勻，以橙片、芝麻和葱花裝飾便成。