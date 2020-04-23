今晚食乜：橙香雞　易煮又肉嫩Juicy

2020年04月23日 15:00
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    今晚食乜：橙香雞　易煮又肉嫩Juicy（互聯網）
    呢幾日熱到一個點，不如整個醒胃菜食吓喇！跟IG@healthyfitnessmeals學整橙香雞。用的是雞胸，將雞肉切粒後，加調味料炒熟，盛起，原鑊直接加橄欖油來炒蔬菜，這樣蔬菜便可吸收到濃郁的雞肉精華。蔬菜炒至略軟身後，便可倒入已調味的橙汁，想風味更好建議選用鮮橙汁。待醬汁煮至濃稠便可放入雞胸肉拌勻，待肉粒完全蘸滿醬汁便成。帶微辛富橙香的雞肉，鮮嫩有肉味，入口又油不膩，配米飯最好不過。
    材料：
    無骨去皮雞胸肉　1磅
    蒜粉 半茶匙
    辣椒碎 1/4茶匙
    鹽 少許
    胡椒碎 少許
    橄欖油 2湯匙
    薑蓉 適量
    彩椒塊 1個
    紫洋葱塊 1個
    鮮橙汁 1/3杯
    醬油 1/4杯
    粟米粉 1.5湯匙
    芝麻 1茶匙
    葱花 1湯匙
    橙片 適量
    做法：
    1.燒熱鑊，下1湯匙橄欖油，放入雞肉，炒至表面變色。
    2.加蒜粉、辣椒碎、鹽和胡椒碎炒勻，撈起備用。
    3.原鑊加1湯匙橄欖油，加薑蓉、彩椒塊、紫洋葱塊炒熟。
    4.另一隻碗倒入橙汁、醬油、粟粉拌勻，倒入鑊內煮至濃稠。
    5.加入雞肉兜勻，以橙片、芝麻和葱花裝飾便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/B_AbykqDWyH/