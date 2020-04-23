靈敢侶情：「疫」市求生之道

某天我讀新聞，看到一個又一個清潔劑和搓手液的廣告，字眼上，來來去去都是「抗菌高達99.9%」、「家人安心」之類。這類點子，無疑能吸引家庭客，或者主要是家庭主婦，但其實，社會上還有很多類人，到底，要怎樣擴大客戶群？

想起上一篇專欄，我提到一位女生在疫情之下被男友拋棄，原因應該是男友見最近不能出街拍拖，令他思考到「其實我們沒有共同興趣」的問題，繼而提出分手。於是，我忽發其想，其實這類廣告，有無可能照顧到這些因為被困而面臨分手的情侶？

就好似，「搓手液」這名字，雖然到題，但未免有點乏味，如果想做到情侶們的生意，不如改名做「拖手液」，然後邀請相關學系的大學生拍一支微電影式的短廣告：鏡頭前出現一個女生，輕倚窗邊跟男友視像，她鼓着腮，用自己的左手緊握着自己的右手，跟男友說：「我好想你。」然後，門鈴好老土地響起，當然是男朋友仔，他擠出「拖手液」消毒雙手之後，溫柔地牽着女朋友仔的手：「不用想了，有我在。」

你說，相比起「抗菌高達99.9%」，是不是更有人情味？

至於廁紙，聽說仍然滯銷，早前便有外國甜品廚師做出一款廁紙蛋糕，沒多久便有香港的餅店向這個點子「致敬」。其實廁紙商也可以跟餅店合作，來個「買蛋糕送廁紙」，加一張硬照廣告，拍出一個小朋友跟父母吃廁紙蛋糕，然後媽媽用廁紙替小朋友抹嘴仔的情景，再在海報上面加句：「共同進退·疫情下的溫馨」，可能都可以吸引到不少家庭客。

一個疫症，人心惶惶，經濟受挫，彷彿在為人類大洗牌，我們已不可以再用市好時舊方法為生。做生意的，是時候多留意社會上的不同族群，探討民生，製造雙贏商機。

客戶也不是一定麻煩的，正所謂人心肉做，你願意感受我，我一定幫襯你。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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