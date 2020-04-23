灣景國際「鮮蠔．虎蝦」二重奏　無法抗拒的「味」力

【特約報道】蠔的鮮味令人着迷，如果自助餐可以吃到4款或以上生蠔，再加埋「蝦中之王」大虎蝦，各位蠔迷蝦迷應該滿意了吧？灣景國際灣景廳於5月1日至6月30日推出「鮮蠔．虎蝦」二重奏自助晚餐，主廚精心烹調來自世界各地的飽滿鮮蠔及彈牙虎蝦，鮮味於口腔內重重爆發，以非凡「味」力踢走初夏悶熱的氣息。

奉送法日生蠔

今次自助餐的亮點是每位奉送法國Fine de Claire及日本室津生蠔各一隻，兩款口感味道各有特色。前者肉質肥美、味道有層次感，養殖於富天然藻類及浮游生物的鹽田池，使肉身帶有榛果香味並呈翡翠般淺綠色，一口咬下，甘甜肉汁隨之溢出，淡淡的榛果餘韻叫人難忘。而日本室津生蠔的肉質則較Creamy，味道亦較甜，伴以自家製柚子汁及三文魚籽，給予味蕾清新感覺。同時不要錯過源源供應的冰鎮美國生蠔及新西蘭生蠔，可以「蠔」食一番。

蠔滋味花款多

與此同時，總廚更將各款蠔入饌。必吃之選包括「芝士龍蝦汁焗蠔」，加入了用龍蝦頭、雜菜、茄膏、白蘭地、魚湯及白汁熬製而成的汁料焗製，將美國鮮蠔的鮮甜盡情發揮，味道與面層焗至金黃的Mozzarella和Parmesan芝士完美融合。還有「鮮蠔蝦湯脆米泡飯」，將本地鮮蠔仔與連殼蝦、雜菜、茄膏、白蘭地、魚湯及唐芹熬製，米飯吸盡各種鮮香，加上脆米同吃，滋味滿足。「黃金砵仔焗蠔」則用本地鮮蠔、雞蛋、芫茜及油條，並特別加入陳皮先蒸後焗至金黃，焗蠔香氣四溢，表面香脆可口，內裏綿軟細滑。

彈牙虎蝦入饌

至於自助餐另一主角虎蝦，則變化成不同心思菜式。「黑松露虎蝦鍋巴」選用越南虎蝦用黑松露油翻炒，拌入黑松露蛋黃醬放於鬆脆鍋巴上，搭配清甜黃金梨絲享用，味道層次豐富。另外亦有「香酥吐司虎蝦丸」、「新加坡麥皮虎蝦」、「芝士虎蝦伊麵」等令人垂涎的菜式。

自助餐還有人氣的加拿大雪花蟹腳、鮮蝦、鮮蜆、藍青口及東風螺等冰鎮海鮮輪流供應，另外亦提供種類豐富的環球美食、各式刺身等，加上新鮮沙律、每晚7時半起於鐵板爐區供應的香煎鴨肝及羊扒、燒美國西冷牛扒、烤德國腸拼盤、北京片皮鴨、清湯牛脷、紅酒燴牛尾、韓式燒豬頸肉等美食，讓人大飽口福。甜品方面，則有「野莓黑醋阿華田慕絲」及「白朱古力柚子慕絲蛋糕」兩大主打，更有瑞士名牌MÕVENPICK雪糕任吃、藍莓撻、紐約芝士蛋糕、蘋果金寶芝士蛋糕、雪梨杞子洋甘菊果凍、班蘭焦糖燉蛋等，加上每晚8時起即席炮製的「焗棉花糖麵包布甸」，絕對讓你吃到捧住肚子走。

「鮮蠔．虎蝦」二重奏自助晚餐

地址：香港灣仔港灣道4號灣景國際1樓灣景廳

供應時間：6:30pm~9:30pm

訂座電話：3909 9088 / 5721 2553（WhatsApp）

電郵：harbourrestaurant@theharbourview.com.hk

原價：星期一至四

成人$508、長者$468、小童$358

星期五至日、公眾假期及前夕

成人$548、長者$488、小童$378

*另設加一服務費

歡迎致電查詢衞生措施及自助餐供應安排

免付加一優惠價

星期一至四：成人及長者$338、小童 $238

星期五至日、公眾假期及前夕：成人及長者 $368、小童 $268

* 已包括加一服務費

* 須於成功訂位當日起三天內預繳每位$100訂金

餐飲優惠

每6位成人或長者惠顧可獲贈Tiger生啤2升 (只限堂食)

* 須於成功訂位當日起三天內預繳每位$100訂金