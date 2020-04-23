本地研發！五層過濾　殺滅冠狀病毒

近期人人Stay Home抗疫，不少人更特別為家居添置空氣清新機，但市面大多機款，只能將飛沫病毒和塵埃等隔於濾網表面，本身不能殺滅病毒，當濾芯飽和或要清洗更換濾芯時，有機會造成二次污染。故香港科研公司Aurabeat，利用五層過濾及消毒技術開發出「AG+雙離子消毒空氣淨化器」，當中的高效銀離子空氣過濾器，能有效消滅人類冠狀病毒，原理是以銀離子分離病毒外層蛋白質、抑制病毒複製及破壞病毒RNA/DNA等。

機內還配備消毒UV燈及等離子消毒層，確保殺滅病毒細菌；另加入納米礦晶過濾器及可清潔的濾網，有效攔截毛髮及微粒，以及分解甲醛、VOC等有害氣體。美國實驗室MicroChemLab曾以人類冠狀病毒實測，證實Aurabeat銀離子技術能在短時間內消滅人類冠狀病毒及逾99.99%細菌。

香港科技大學前研究助理教授及Aurabeat技術總監司徒健南博士表示：「疫情爆發初期，便想透過自身科研知識，為香港人抗疫出一分力，因此在設計上兼顧到安全性、方便操作及平民化價格等。例如產品有智能提示功能，使用2,000小時後可檢查濾芯情況，並用傳感器監測室內空氣污染水平及調節風量。」