【醫D病痛】濕疹又復發？　四招紓緩痛症

天氣轉變令濕疹復發？立即去片等專家話你知，更多濕疹的起因和護理方法！

近期天氣反覆，不論大小朋友都出現濕疹問題，但原來濕疹的成因不僅來自天氣轉變，還潛藏其他因素，想了解更多濕疹的起因和護理方法，就等LM Soelle創始人Dr.Wenus Ho話畀大家知喇！

Dr.Wenus指出部分濕疹的成因是來自遺傳，原來父母其中一人患上濕疹、哮喘或鼻敏感，小朋友就有機會患上相關病症。現階段只知道濕疹屬敏感性發炎，成因方面有些是接觸不同天氣，有些則來自壓力。她補充，有些三四十歲、以往從未發病的病人，忽然會發現皮膚敏感，尤其是女性隨着年紀增長，賀爾蒙變化令皮膚變得乾燥。

由於香港的夏天天氣較侷促和悶熱，相對容易出汗，因而較容易在頸部出現汗疹。Dr.Wenus表示要改善皮膚敏感的情況，第一招建議使用刺激性低的無皂沐浴乳，或使用沒有泡泡的沐浴乳，皮膚保持少許油份會較為好，每日洗澡一次就足夠。第二招是洗澡時不應使用過熱的水，避免令皮膚過分乾燥。

第三招是洗澡過後立即使用潤膚產品，市面上的潤膚產品大致上分為三種，分別是較薄的乳液（Lotion）、較厚的乳霜（Cream）、以及偏向油性的潤膚霜。乳液和乳霜大多含有防腐劑及酒精成分，防腐劑容易對小孩子造成皮膚敏感，因此Dr.Wenus建議塗一層椰子油。第四招是使用中性類固醇，使用要特別注意，避免使用太長時間，並使用最少劑量。