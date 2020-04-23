戰神簽名鞋款　新配色登場

Reebok以Respect Your Past為主題，為1996年推出的Question Mid及2001年推出的Answer V推出全新配色設計。（互聯網）

當有一天你發現，同身邊人講「AI」佢哋會以為你講人工智能（Artificial Intelligence），而唔知道你其實講緊艾佛遜（Allen Iverson）嘅時候，你就知道自己同這位朋友係存活於不同世代，彼此之間應該相隔三萬八千光年，所以Reebok今次復刻推出AI戰鞋Answer V及Question Mid呢個波鞋消息都唔使話畀佢知。

當然大家都知道崇拜籃球之神Michael Jordan嘅Fans數量絕對係冠絕NBA，但與此同時相信喜歡戰神Iverson的亦為數不少。雖然Iverson於2013年已經正式退出NBA球壇，但作為Reebok終身代言人嘅佢即使退下火線已經有7年，但品牌亦不時會復刻推出佢嘅簽名籃球鞋系列以滿足Fans。是次Reebok就以Respect Your Past為主題，為1996年推出的Question Mid及2001年推出的Answer V推出全新配色設計。

當中Answer V Bethel就以他高中時期就讀的Bethel High School為靈感，採用黑色絨面打造鞋身，並注入該校標誌性的綠色及金黃色細節，鞋帶上方有綠色皮革搭帶貫穿鞋身兩側，腳踝外側位置有「I3」標誌點綴。

另一對Question Mid Georgetown配色設計就取自他大學時期就讀的Georgetown University，以海軍藍色皮革鞋身配襯灰色麖皮鞋頭，後踭位置有融入Reebok Vector標誌的「Q」字刺繡，下方則有Iverson號衣號碼「3」字，配色組合及細節處理剛好恰當，正如戰神於球場上要擺脫對手根本毋須花招，一招「Crossover」經已夠食胡。