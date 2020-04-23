MINI Cooper S 5-Door　MT 入「手」要快

直接又自主的操控感向來是手波獨有，自動波無法取代，相信這是不少車迷喜歡揸手波的原因。惟市場上手波新車選擇少之又少，一有新貨抵港，當然要開大個大聲公通知大家啦！今次輪到充滿英倫風的MINI 5-Door，不過大家入「手」就要快喇，事關只是限量15輛。

MINI 5-Door 手波型號全新抵港，備有Cooper及Cooper S車款供選擇。今次提供試駕的是Cooper S車款，搭載2.0L直四渦輪增壓引擎，最大馬力和扭力分別達192hp和280Nm。配合六前速手動波箱，起步加速爽快有勁。拖波入彎，畀油出彎，過程瀟洒流暢。拍攝車上的17吋輕合金雙色輪圈、全景觀天窗及後泊鏡頭等雖然全屬升級裝備，但現在出車全部都可免費加裝，係咪吸引先？

規格表

車型：五門五座位揭背車

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,998c.c.

最大馬力：192hp/5,000~6,000rpm

最大扭力：280Nm/1,350~4,600rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：六前速手動波箱

車身體積：3,982×1,727×1,425mm（長×闊×高）