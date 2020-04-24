白羊：事業運雖持續不穩，但人氣較佳，求職、轉職及謀事等，若積極進取，自可求勝。

金牛：精神稍佳，出門、出勤及海外項目等雖具阻力，但社交運佳，進展將較如意平穩。

雙子：感情及親子關係不穩，但已婚或同居朋友卻具改善及增進情感的空間，宜多交流。

巨蟹：情緒不穩，戀愛及家庭運欠佳，攜眷社交、聯誼等，將有助提升默契與互信基礎。

獅子：工作運持續不穩，但體能略為回升，檢討重整，將有助提高效率，爭取更佳表現。

處女：親子及感情關係略為回穩，將較融洽。開單、簽約等阻力或會較大，宜予耐性。

天秤：情緒及家庭運略為回穩，體能亦較佳，有助維持工作進度，較能享受私人生活。

天蠍：辭令及思考力回穩不少，加上人緣及桃花運佳，親子及感情關係將較平穩愜意。

人馬：家庭、約會等開支較大宜多加節約，但工作及財運稍佳，開單、簽約等將較利好。

山羊：人氣略穩，情緒及家庭運稍為轉佳，與身邊眾人的相處情況將較和順，宜多交流。

水瓶：出勤、公幹及海外項目等，或會遇上較大阻力，但精神鬥志轉佳，有助維持進度。

雙魚：社交運略為回穩，溝通相處情況轉佳，但仍需注意人事及金錢事宜，以保穩定。