【營事檔案】蝦膠釀茄子　熱量低又含花青素

外食的煎釀茄子的確美味，可以是油分卻很高，自製這道蝦膠釀茄子，油分大減，滿足脾胃也更健康。（設計圖片）

相信不少愛吃茄子的人，每次到酒樓飲茶都一定會叫一碟「煎釀茄子」，但酒樓一般會用上大量油分去烹調，令熱量和脂肪含量大增。想食得健康，大家不妨親自下廚，烹調今次為大家介紹的蝦膠釀茄子，非常簡單易整。

蝦滑 礦物質豐富

蝦滑的熱量及脂肪含量低，也是一個不錯的蛋白質來源。蝦肉含有豐富的鈣質、鋅質等礦物質，營養價值非常高。吸收足夠的鈣質有助維持骨骼健康，減低日後患上骨質疏鬆症的風險。鋅質能夠協助製造蛋白質，令細胞生長，以及幫助增強免疫力。此外，鋅質更有助製造男性賀爾蒙，提升精子的活動力。不過，蝦肉比其他肉類含有較多嘌呤，因此尿酸過高及患有痛風的人士應注意食用分量。另外，如果不喜歡吃蝦滑的話，大家也可以用鯪魚肉代替。

茄子 蘊含花青素

茄子含有豐富的纖維、維他命B雜、維他命C、胡蘿蔔素、鉀質等營養素，而茄子的紫色外皮更含有大量花青素。花青素是一種具有抗氧化功效的天然色素，有助對抗自由基對細胞的破壞，延緩衰老，以及能夠保護眼睛及心血管健康，所以大家進食時，記得連皮食用。

【蝦膠釀茄子】

材料：

蝦滑 200克

茄子 1條

生粉 適量

調味料:

生抽 2茶匙

糖 1茶匙

鹽 1/4茶匙

生粉 1茶匙

胡椒粉 少許

醬汁:

生抽 1湯匙

糖 1茶匙

水 2湯匙

做法：

1.在蝦滑中加入所有調味料，拌勻。

2.將醬汁材料混合，拌勻。

3.茄子洗淨，切去頭尾部分後，切圓件。

4.在茄子其中一面輕輕拍上生粉後，釀上蝦滑。

5.燒熱鑊，落少許油，先將有蝦滑的一邊煎熟。

6.繼而煎另一面，以及倒入醬汁。

7.蓋上鑊蓋，以中火煮5-10分鐘至熟透，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。