新iPhone SE開箱　入手前必睇

新iPhone SE今日正式開賣，繽紛主播嘉琪就率先為大家開箱。包裝盒內備有說明書、iPhone SE主機、Lightning接頭的EarPods、Lightning充電線以及變壓器。

iPhone SE的體積與2017年推出的iPhone 8相同，就連按鍵擺位亦不變，所以舊款機殼都用得到。外觀上最大分別是機背的蘋果商標由iPhone 8的較上位置，移至iPhone SE的正中間位置。

iPhone SE是發售中的iPhone產品中定價最平的一款，64GB版本售HK$3,399，相比iPhone XR、iPhone 11等機款一律HK$5,000元起跳，新iPhone SE絕對係最經濟之選。

新機所使用的A13 Bionic晶片，正正是iPhone 11系列所使用的最新晶片，加上內置iOS 13，一般操作、開Apps速度當然有保證。用來看影片、剪輯影片、拍攝、玩遊戲都一樣流暢。iPhone SE亦沿用以往的Touch ID功能，指紋認證快而準，最重要是毋須脫下口罩就可以為手機解鎖及使用Apple Pay，非常方便。

鏡頭方面，新機採用1200萬像素主鏡頭及700萬像素前鏡頭，受惠於A13 Bionic晶片，令新機支援人像模式，拍攝前後都可以自由控制景深，同時亦玩到人像燈光可以調校6款打燈效果及燈光強度，鍾意影人像的用家一定沒有投訴！與iPhone 8一樣，iPhone SE對應IP67防護等級，代表可於水深1米下長達30分鐘亦不會有問題，下雨天及不小心沾濕手機亦冇有怕。

嘉琪就覺得iPhone SE屏幕只有4.7吋，但機身亦相對較細，放落衫袋、褲袋更輕鬆；加上只重148g，可以輕鬆單手使。如果正使用iPhone 7、iPhone 8系列，又對廣角、長焦鏡頭無特別要求的朋友，推介可以升級iPhone SE。要注意是iPhone SE不支援5G，傳聞首部5G iPhone傳聞將於9月推出，究竟等不等多大半年，就要自己考慮喇！