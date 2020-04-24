3大超強定妝法　防水防汗防脫妝

雖然近日天氣忽冷忽熱，但是熱起來可是相當要命，而且由出門一刻開始就流汗，好不容易化好的妝瞬間就消失，實在心痛！加上現在天天戴口罩，脫妝與補妝變成無限Loop的動作，讓人十分頭痕。所以今天就介紹3款超強的定妝手法，幫大家度過炎炎夏日。

1.油性肌必試：三文治定妝法

整套方法使用下來會比較乾，所以較適合油性肌使用。方法是上粉底前先定妝，這做法的好處是既能隱藏毛孔，又能讓底妝更貼服。

方法：首先做好妝前打底，然後先掃上一層蜜粉或散粉定妝。如果怕太乾也可以在這一步後噴上一層定妝噴霧。然後再塗粉底，注意要輕薄，否則整個妝會很厚，所以粉底的選擇很重要。最後再掃上一層蜜粉或散粉作二次定妝，一層接一層的「三文治定妝」便大功告成。

2.適合乾性肌：膠水定妝法

膠水定妝法出自英國著名化妝師兼Beauty YouTuber Wayne Goss 。原理是用定妝噴霧和粉底形成「膠水」緊緊的貼在我們的臉上，定妝噴霧有補濕作用，因此這個方法十分適合乾性肌膚人士。

方法：先做妝前打底，然後噴一層定妝噴霧。之後把粉底放到手心後噴4下定妝噴霧將二者混合，以沾濕了的海綿或美妝蛋上粉底，最後以X字形的手法再噴一層定妝噴霧。如果想要更強的定妝效果，可以再掃多層定妝散粉或蜜粉。

3.局部加強控油：烘焙定妝法

烘焙定妝法同樣經Wayne Goss親身測試，證實有效。方法是以大量的散粉去作妝容的烘焙，重點關注易出油的地方，適合局部出油比較多的人。

方法：在上粉底前先用定妝噴霧補濕，完成底妝後先用乾的海綿在臉上印一層散粉，再用海綿在易出油的部位（如T-zone、眼底）厚厚的塗上一層散粉，等3~5分鐘後用化妝掃把多餘的粉掃去，便完成定妝烘焙。

結論：大家可以根據自己的膚質和需求來選擇定妝法，中性皮膚較適合三文治和膠水定妝法。不過採用這些定妝法時，有兩點值得注意：一是除了烘焙定妝法，使用定妝粉的時候一定要薄，以免妝容不透氣。二是使用定妝噴霧噴臉時，要等它乾了才進行下一步，否則會適得其反。最後，祝大家美美的度過這個夏天。