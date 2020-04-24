今晚食乜：清爽Cocktail蝦　驅走悶熱

2020年04月24日 15:00
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    今晚食乜：清爽Cocktail蝦　驅走悶熱（互聯網）
    今日跟IG@pizcadesabor學整一款涼菜雞尾酒蝦，這個天時最啱食。蝦買回來後去殼挑腸，加洋葱和蒜頭一起烚，謹記蝦肉變粉紅色就要即刻撈起過冰水，以保持彈牙的質感。
    至於烚完蝦的水，千萬別倒掉，可放點在雞尾酒醬汁內，可添鮮味，在放蝦肉及其他食物時，若覺得醬汁太濃稠，也可加點烚蝦水來調校，最後放上牛油果便完成。清爽鮮甜的雞尾酒蝦，既可當作清新的前菜，也可配餅乾或多士作輕盈餐膳，甚至可以搭配雞尾酒或啤酒。
    材料：
    蝦肉 500克
    洋葱 1/4個
    蒜 1粒
    牛油果粒 適量
    青檸汁 適量
    青瓜粒 半個
    紅洋葱碎 2湯匙
    芫荽 2湯匙
    醬汁材料：
    番茄醬 半杯
    番茄汁 半杯
    辣醬 1湯匙
    番茄蓉 1個
    青檸汁 2至3個
    鹽 少許
    胡椒碎 少許
    做法：
    1.蝦肉加洋葱和蒜頭烚熟，蝦水留起備用；蝦肉放入冰水浸泡後瀝乾。
    2.醬汁材料加1杯烚蝦水拌勻。
    3.加入蝦肉、青瓜粒、紅洋葱碎、芫荽拌勻，有需要可加點烚蝦水調校味道。
    4.放入雪櫃置15分鐘。
    5.放入器皿後，加牛油果和檸檬汁便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/B_IUij7pyYl/