今晚食乜：清爽Cocktail蝦　驅走悶熱

今日跟IG@pizcadesabor學整一款涼菜雞尾酒蝦，這個天時最啱食。蝦買回來後去殼挑腸，加洋葱和蒜頭一起烚，謹記蝦肉變粉紅色就要即刻撈起過冰水，以保持彈牙的質感。

至於烚完蝦的水，千萬別倒掉，可放點在雞尾酒醬汁內，可添鮮味，在放蝦肉及其他食物時，若覺得醬汁太濃稠，也可加點烚蝦水來調校，最後放上牛油果便完成。清爽鮮甜的雞尾酒蝦，既可當作清新的前菜，也可配餅乾或多士作輕盈餐膳，甚至可以搭配雞尾酒或啤酒。

材料：

蝦肉 500克

洋葱 1/4個

蒜 1粒

牛油果粒 適量

青檸汁 適量

青瓜粒 半個

紅洋葱碎 2湯匙

芫荽 2湯匙

醬汁材料：

番茄醬 半杯

番茄汁 半杯

辣醬 1湯匙

番茄蓉 1個

青檸汁 2至3個

鹽 少許

胡椒碎 少許

做法：

1.蝦肉加洋葱和蒜頭烚熟，蝦水留起備用；蝦肉放入冰水浸泡後瀝乾。

2.醬汁材料加1杯烚蝦水拌勻。

3.加入蝦肉、青瓜粒、紅洋葱碎、芫荽拌勻，有需要可加點烚蝦水調校味道。

4.放入雪櫃置15分鐘。

5.放入器皿後，加牛油果和檸檬汁便成。