靈感煮意：【免焗無麵粉可純素】黏黏的朱古力布朗尼

2020年04月24日 16:05
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    朱古力布朗尼（作者提供）
    繼上兩星期的用焗爐做的「無麵粉香橙磅蛋糕」和鑊煎的「無麵粉朱古力班戟」之後，我的讀者們真的很有創意，提議我設計一個不用煮的甜品，這個當然無問題啦！今集《靈感煮意》，我立即寫了一個無麵粉、不用油、不用焗和煎的「朱古力布朗尼」食譜，各位鬱悶在家，又用具欠缺的讀者們，今晚試做啦！
    材料（6寸正方形）
    全脂牛奶/果仁奶　100克（請勿用豆漿）
    海鹽　1/16茶匙
    70%可可濃度朱古力　100克
    去皮杏仁粉　140克
    熟透香蕉　60克
    蜜糖/楓糖漿　25~40克
    果仁　50克
    原片燕麥　30克
    靈山小貼士：
    1.蜜糖或楓糖漿的多少，視乎朱古力的可可濃度高低、和香蕉夠甜與否，建議可從25克著手
    ，然後試味，再隨喜好決定是否要加入更多。
    2.吃剩的布朗尼，請放回冰格，即雪藏雪糕和或冰粒的一格，吃時如太硬，可置室溫回溫至喜歡的口感。
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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