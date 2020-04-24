本日日本：夏日必試！便利店6款冰淇淋新口味

天氣開始逐步熱起來，想吃雪糕或雪條的意欲大增。尤其去日本旅遊，走入便利店內會發現雪糕款式花多眼亂，絕對想逐一試味！日本有自稱便利店愛好家的作家小田原Mimi，就跑勻7-Eleven、Family Mart及LAWSON三大便利店，並推介6款新口味雪糕雪條，絕對係大家的遊日消暑良伴。

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Hanako香蕉汁雪條

Family Mart限定口味，由潮流雜誌《Hanako》開發並監修的雪條口味，靈感來自於街頭飲品中勁受歡迎的香蕉汁，再加入豆奶、黑芝麻、黃豆粉等深受女士們喜愛的材料，味道濃厚芳香。另外還有香蕉牛油果風味，不過極限量，數量是香蕉味的十分之一，見到就不要錯過了。各售172日圓。

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UChi Cafe士多啤梨雪條

Lawson限定口味，使用福岡縣出產的又大又甜士多啤梨製造，特別之處係前後分為兩截色，前半深紅色部分有濃郁的士多啤梨汁，咬落去可吃到果肉及種子，味道猶如士多啤梨果醬。後半的粉紅色部分則是士多啤梨雪葩，味道清爽解渴。售265日圓。

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Lotte朱古力雪糕批

Family Mart率先發售，這款朱古力雪糕批於Family Mart率先發售，最外面是脆口的朱古力層，入口時迅速融化，內層的蛋糕非常鬆軟，最入面是雲呢拿味雪糕，以及香濃的朱古力醬，味道甚富層次，美味得欲罷不能。建議於雪櫃取出後放置一會，待稍為融化才吃，味道更上一層樓。 售198日圓。

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Akagi抹茶雪條

使用100%京都產宇治抹茶，雖然是雪條，但也不減香濃的抹茶味，甜中帶甘。中間包裹着軟腍腍的抹茶大福餅，煙韌有咬口，如果你是抹茶控就不要錯過了。售194日圓。

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Papico蘋果紅蘿蔔雪條

日本厚生勞働省建議成人一日的蔬菜攝取量為350g以上，根據一個調查所得，大部分成人一日的攝取量只有288.2g，尚欠的62g，可以靠這款蘋果紅蘿蔔雪條補充。含有23種蔬菜及水果成分，包括辣椒和苦瓜等，但味道並不濃烈，很易入口，一條即可解決蔬菜不足的問題，另外還有奇異果口味。售108日圓。

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Meiji Strawberry Chocolate Ice Bar

雪糕派外有濃厚朱古力表層，內裏的雪糕則內含經真空凍結乾燥技術處理的士多啤梨粒，而且果肉分量相當多，食落多添幾分清新滋味及脆脆口感。售148日圓。