Superstar 50周年　知「心」好友聯乘

經常於日本潮流界興風作浪的NIGO，多年來一直與adidas Originals關係友好，更不時會以主理之潮流品牌與對方作推出聯名系列促進友誼；而他本人亦經常着用adidas Originals鞋款示人，於昔日仍主理A BATHING APE年代更推出過致敬款「Skull Sta」。由此可見他本人對於「三葉」品牌應該有相當的感情。隨着adidas Originals Superstar 50周年之喜，NIGO就再次以其個人品牌HUMAN MADE名義送上賀禮，打造三款聯名配色設計。

由NIGO親自操刀的HUMAN MADE x adidas Originals Superstar，分別會有白 x 黑、黑 x 白及全白三款從經典設計變奏而成的配色組合，一律配上復古風格的奶油色中底，鞋身設計沿用「薄鞋舌」版本較為修長的輪廓，鞋側三間就印上來自HUMAN MADE的標語字句「GEARS FOR FUTURISTIC TEENAGERS」，並於三間相隔位置加入由心形透氣孔造成的雙間細節，後踭更印上標誌性紅色心形圖案，簡潔設計亦凸顯到細節鋪排的用心，內斂風格與NIGO現時主理的HUMAN MADE一脈相承。