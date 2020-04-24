﻿【美女饕廚】Bali度假篇

今次分享我對峇里島的熱愛，我覺得各地的景觀都「打包」到一個相對較小的島嶼上。島上到處都是壯觀的山，濃密的綠色叢林，還有很美的海灘。我與家人前往到努沙杜瓦（Nusa Dua），它擁有風景如畫的海岸線和一個度假勝地。我們希望在海灘上放鬆，吃島上美食並享受一些當地的獨特體驗； 最後選了入住努沙杜瓦的峇里島麗思卡爾頓酒店。

第一件事注意到的是這家酒店很大，有多個游泳池和大量的海濱長廊。當我們走進大堂時，我們被令人難以置信的景色所吸引，美不勝收。每天早晨，我們會一早跑去吃自助式早餐，選擇非常多，有時還有開胃餐酒提供呢！

我最愛吃餐廳的牛角包及新鮮水果；牛角包有3款，每次都散發住濃濃牛油香，外層酥脆，入面濕潤，形成強烈對比，一口咖啡一口包，不亦樂乎！

印尼位處熱帶，四季如夏，造就了當地盛產多樣化的蔬果，很多款式更是我首次品嘗到，款款都鮮嫩多汁。最驚喜的是，嘗到在香港很受歡迎的印尼撈麵，麵質較粗身，但稍為煮得過腍，有點失色，而辣度比想像中輕，醬汁的甜味較重，卻非常香口，可以加了乾蒜粒，挽回點分數。

下午我們喜歡到海濱燒烤區（Beach Grill)，再Hea到晚餐，夜晚還可邊吃邊欣賞煙花。必試烤印尼大蝦和龍蝦，非常新鮮，大蝦鮮嫩彈牙，帶香辣，反而龍蝦口感較紮實，帶點烤魷魚的味道，兩者各有特色。燒烤爐火力夠猛，有效鎖住羊架的肉汁，羊肉非常Juicy，略帶香草味，伴以乳酪醬，低調而味鮮，恰到好處。

我們也愛點餐送到房間作消夜，如柯打印尼咖喱和印尼炒飯。印尼的咖喱注重香味，而不是辣味，除了椰香外，還有石栗和黑栗的獨特香氣！至於這一道經典的印尼炒飯，面層鋪上煎蛋，用黑醬油及鹹魚亁、黃瓜片、乾蒜片及蝦片等一起炒，夠鑊氣，飯粒炒得十分乾身入味。

我們在酒店待了3天，已經覺得很足夠，因為平常沒有太多可做的事情，主要是放鬆心情，遠離一下繁囂的城市。

饕廚貼士：自家製印尼蝦片

蝦肉、蝦頭膏、水、木薯粉加鹽胡椒粉磨成麵糰後蒸熟，然後烘乾再炸即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）