生肖指數　是日吉星：兔

鼠：→ 為了逞一時之強而和伴侶發生無謂的衝突，要好好檢討自己的行為。

牛：→ 使用利器時要特別提高警覺，切勿掉以輕心，亦應避免操作大型機器。

虎：↑ 略有偏財運，可試投資買賣，如跟他人合作做生意，會有賺大錢的可能。

兔：★ 人緣非常佳，很多人願意扶助自己，讓你感到人間的溫情。金色能增運。

龍：↓ 是日沖煞，情緒上落比較大，影響人際關係。記得保持笑容讓心情開朗。

蛇：→ 有時和伴侶偶爾分開一下未嘗不是一件好事，正所謂小別勝新婚啊！

馬：↑ 女性的助力特別大，但與異性相處時要保持距離，以免伴侶誤會。

羊：→ 才幹得以發揮，又有貴人從旁協助，如果從事文職的話，事業運會更強。

猴：→ 今天無論你做甚麼事情，鬥志甚佳，遇有任何困難亦有信心化解危機。

雞：↓ 可能會因飲食習慣而染病，不過問題不算嚴重，當作買個教訓吧。

狗：↓ 感情關係仍然不佳，變化較大，女士易與伴侶若即若離，面臨分手危機。

豬：→ 要珍惜會對你說真話的人，他們都只是為你好，不要好人當賊辦就好了。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌