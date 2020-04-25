生肖指數 是日吉星：兔
2020年04月25日 07:00
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生肖指數 是日吉星：兔
鼠：→ 為了逞一時之強而和伴侶發生無謂的衝突，要好好檢討自己的行為。
牛：→ 使用利器時要特別提高警覺，切勿掉以輕心，亦應避免操作大型機器。
虎：↑ 略有偏財運，可試投資買賣，如跟他人合作做生意，會有賺大錢的可能。
兔：★ 人緣非常佳，很多人願意扶助自己，讓你感到人間的溫情。金色能增運。
龍：↓ 是日沖煞，情緒上落比較大，影響人際關係。記得保持笑容讓心情開朗。
蛇：→ 有時和伴侶偶爾分開一下未嘗不是一件好事，正所謂小別勝新婚啊！
馬：↑ 女性的助力特別大，但與異性相處時要保持距離，以免伴侶誤會。
羊：→ 才幹得以發揮，又有貴人從旁協助，如果從事文職的話，事業運會更強。
猴：→ 今天無論你做甚麼事情，鬥志甚佳，遇有任何困難亦有信心化解危機。
雞：↓ 可能會因飲食習慣而染病，不過問題不算嚴重，當作買個教訓吧。
狗：↓ 感情關係仍然不佳，變化較大，女士易與伴侶若即若離，面臨分手危機。
豬：→ 要珍惜會對你說真話的人，他們都只是為你好，不要好人當賊辦就好了。
★：吉星
↑：升
→：平
↓：跌