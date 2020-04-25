【兒樂事】視像溝通對學童的多方面影響

全球疫情大流行下，多個國家都正在實施封城、社交距離及家居隔離措施。很多在職市民需要在家工作；學生停課期間亦只可以用視像上課。現在整個社會很像唯一能夠拉近兩個人之間的距離是透過視像會議這個工具。怪不知 Zoom 這個視像軟件公司在過去兩個月股價由70多美元升至現在接近150美元。

長期視像溝通的影響

全港學校停課期間，很多學生都有參與視像上課。我時常都與很多家長討論在疫情下與學習有關的不同問題，其中一個家長很關心的問題是孩子長期在家中視像學習對他們社交及溝通技巧的負面影響。有一些要替小朋友預備考小學的家長尤其擔心，因為有很多學校在面試過程中非常着重小朋友與他人的溝通技巧及社交能力。

近期我看過一則新聞，有調查指有一些公司認為利用科技安排員工在家中工作的工作效率不會比在辦公室工作差，有些公司甚至說在家工作的整體效率比較好。但是很多人可能忽視了長期採用視像溝通、工作或上課的後遺症，其影響可能會比效率及效果更加深遠。

過度注意自己的樣子

美國麻省理工學院社會科學教授 Sherry Turkle 在她寫的書《Alone Together》 指出，隨着科技不斷發展，科技劃破了過往在地域和技術上的溝通限制，但是人與人之間的互動和溝通反而變差了，以致關係會變得更加冷漠和個人感到比較孤獨，這些現象在青少年尤其嚴重。這正因為在電腦螢幕下個人不能夠表現出真我。人與人之間的正常溝通並不只限制於在螢幕上收到對方的視覺及聽覺訊息，而是也包括了我們身體收到其他不同訊息去作出溝通反應。另外一個不斷用視像作溝通工具所衍生的問題是在視像會議或學習情況下，我們很多時會見到自己的樣子在螢幕上。無論是男女老幼，在正常環境下，我們與其他人溝通是不會看見自己的樣子。但有很多人在視像會議或學習的時候看見自己的樣子，他們會很留意自己所作的一舉一動，並可能會很容易對自己在螢幕上的表現感到介意，引致個人不能夠表現真我，想表達自己所想的。

在疫情下的非常時期，市民無可避免應盡量減少去人多稠密的地方，以免疫情在社區爆發。現在疫情正在慢慢減退，我們需要思考科技帶給我們的方便及效率重要還是人與人之間的珍貴互動關係重要。

Raymond Ng 伍偉文

日朗坊課程總監及營運副總監