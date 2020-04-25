KM姊妹約：與日本妹的美肌較量

日本女生皮膚特別白滑堪稱亞洲地區之最，今日想和大家分享一下為甚麼香港女生總是皮膚暗啞無光澤。

在家中享受浸浴（全身浴）這個傳統文化在日本相當普遍，歐洲人二曲同工的就是水療，而香港女生，能夠每個月做兩次水療或浸浴巳經是一件侈奢的事～400呎單位能擁有一個浴缸嗎？浸浴的好處有排毒、身心放鬆、消除疲勞等等等不在這裏詳談了，我想大家都心中有數 。

接下來說說日本人飲酒文化，居酒屋遍布市區和郊區，飲酒不分男女，而為甚麼飲酒能夠令皮膚白滑？其實適量的酒精，都能加速血液流動，已經有很多科學證據說過每日一杯紅酒有效預防心血管疾病，加上日本女生特別喜歡果酒，當中最有美肌功效的「梅酒」更加是每家每戶常備的家居飲料，梅子有排毒整腸功效，每日一小杯Keep住飲真的皮光又肉滑。現在適逢中國梅當造，香港女生特別喜歡製作，可是大部分人都使用孖蒸或高度數酒精為材料，其實日本女生只飲低於20度的梅酒，而威士忌梅酒這類產品都是男士市場，過高酒精度的梅酒相對使用糖的分量也多，並不是美肌好選擇。

香港女生在在浸浴和飲酒兩方面都輸給日本，唯一可以較量的就是護膚，幸好敷MASK、做療程、搽防曬我們沒有偷懶，不過輸了兩個環節，比下去在所難免，現在大家不如加緊努力，買樓租屋一定要揀有浴缸，每天一杯養肌梅酒吧！