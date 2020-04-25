美食婷：龍的傳人必學筷子功

相信亞洲大部分人都是以筷子作為餐具，唔少人同美食婷我一樣，從小就學用筷子，之不過，並唔係人人都揸得啱、用得啱，好似近掛唔少朋友因避疫及「限聚令」而在家中開飯，變相多了上載闔家開餐嘅相到社交平台開心些牙，早幾日便有個居港的台灣朋友上載咗一張有幾個小朋友玩筷子嘅家居開飯相，引發咗朋友圈熱話，仲引來一輪用筷宜忌嘅討論添！

速學筷子技

首先友人上載了一篇在網上拜讀過嘅揸筷子的速學成語，分享如下：

三長兩短，微快短不齊。

仙人指路，用筷時指人。

品箸留聲，用嘴來回嘬。

擊盞敲盅，筷敲擊盤碗。

執箸巡城，菜盤裏巡找。

顛倒乾坤，筷顛倒使用。

之但係，幾個人睇完成篇成語，總覺得除咗個「三長兩短」教吓人唔好揸到長短筷之外，基本上講嘅都係用筷禮儀多啲。一講到禮儀，台灣友人更教路，佢哋當地人有一套口耳相傳嘅用筷十禁添！

第一禁：翻筷

在菜盆上不斷翻攪，只挑愛吃的食材，幾乎將口水沾遍整碟餸。

第二禁：迷筷

舉筷不定，在桌上的餸菜間巡遊，拿不定主意夾甚麼。

第三禁：搶筷

兩人同時夾上同一件食物，令筷子碰撞在一起。

第四禁：吸筷

將筷子含在嘴入面，或吸吮湯汁或用以撩牙，並發出聲響。

第五禁：刺筷

夾不起食物時，將筷子當作叉子直接刺上食物，被視為不文雅。

第六禁：淚筷

夾起食物時，湯汁不小心流到其他餸菜之中，又或桌上，被視為失禮兼不衞生。

第七禁：拉筷

肉類多數帶點嚼勁及韌性，有時未必可以即時咬斷，忌借用筷子拉扯咀嚼中的食物。

第八禁：供筷

將筷子直插在飯碗中央，猶如為亡者上香，被視為大不敬。

第九禁：敲筷

吃飯時用筷子敲碗，猶如古代乞丐討吃動作，不雅又無禮。

第十禁：指筷

用筷時將食指（基本上任何手指皆不宜）向前伸或指向同桌的人，又或用筷子指住人，在古代有挑釁及指摘之意。

儘管大家用筷子年資都唔短，但都偶有犯禁，如果家中有小朋友剛學揸筷子的話，就最好灌輸正確技巧與禮儀，以免學壞手勢兼成習慣呢！