韓劇媽媽　個個都是「美魔女」？

韓劇中的媽媽都是保養得宜的美魔女，各有各的鎖齡秘技。（互聯網）

雖然每次看韓劇，最關注的一定是男女主角，但有時候某些配角支線也很吸引。好似當中主角或重要配角的媽媽，就經常成為劇中的關鍵人物。不過別以為擔當媽媽一角，就一定滿面老態、身形像肥師奶。其實許多韓劇媽媽都是膚白貌美的女士，今天就介紹兩位「索媽媽」典範，看看她們的生活日常和鎖「顏」秘訣！

國民媽媽金美京

金美京是在韓劇裏出鏡率最高的「媽媽」，就算被稱為「國民媽媽」也不為過。由《繼承者們》的啞巴媽媽、《一起生活吧》的霸氣媽媽、《她的私生活》的暖心媽媽到最近結束的《你好媽媽，再見》裏為了見女兒一面天天祈禱換來女兒復活機會的苦情媽媽，每一個不同的角色她都能夠駕馭，絕對是實力派老戲骨。雖然她慣演媽媽角色，但戲外形象卻不顯老，相信跟以下原因有關。

具層次感髮型：金美京通常的髮型都是由頭頂開始已經有弧度，這樣的髮型顯得非常迥高貴優雅，而且適當的弧度也能修飾面形。

休閒裝顯年輕：隨意的衞衣長褲加Cap帽，配搭起相當的帥氣，令到金美京看起來比實際年齡更年輕。

愛動物、愛運動：這位國民媽媽在現實中可以說是非常喜歡小動物，非常有耐心，所以相由心生，總是一臉和善，予人好感。加上擁有一顆年輕的心，平日勇挑戰登山遠足、潛水、騎馬及射箭等活動。運動量足自然皮膚都更富彈性，更能Keep住年輕外貌。

最美媽媽金成玲

金成玲是第32届韓國小姐的冠軍，到現在還是風采依然。在《繼承者們》中飾演金嘆（李敏鎬飾）媽媽一角，人氣度極高。回歸現實，雖同樣是一名母親，但宛如20歲少女般的逆天美貌、火辣身材和時尚穿搭，卻為她贏得「最美媽媽」「最美媽媽」的稱號，其駐顏術絕對值得學起來！

美容有法：作為凍齡女神，金成玲有持之以恒的保養方法。例如每天都抽時間運動，多飲水和保持健康飲食，以保持曲線。另外，她也注重補濕、防曬和美白，即使疫情下不能定期去美容院，都會用精油塗臉部及全身，甚至利用美容儀配合產品，加強修護、緊緻肌膚的功效。

百搭穿衣風格：無論是在現實生活還是工作中，金成玲都愛嘗試不同造型，無論是高領襯衫搭配外套和裙褲裝束，或少女風的Tee加短褲，都同樣吸引眼球，輕易成為眾人焦點。

肩上短髮活力多變：金成玲多年來都保持着肩上短髮的造型，事實上這個髮型亦很適合她，能帶出活力帥氣的感覺。而且無論她留的是肩上曲髮或直髮，都能演變出不同的造型，十分百變。

善用飾物配搭：金成玲平日會以不同款式的耳環配搭不同造型，好似束起頭髮襯毛衣時，她會戴大圈圈耳環；當換上成熟間條恤及曲短髮時，就會戴垂墜式耳環。另外，又會戴不同款和鏡框的太陽眼鏡，感覺百變又時髦。