白羊：社交運稍遜，人事問題或會較頻，不論公私，宜多注意文書、合作及溝通等情況。

金牛：事業運不穩，求職、轉職、開單、簽約等阻力或會較大，宜多予耐性，踏實行事。

雙子：事業及工作運雖好，但出勤、公幹、海外項目等，壓力和阻力或會較大需予耐性。

巨蟹：人緣、桃花及異性緣較佳，單身朋友的新戀情發展較佳，但其他朋友則要多自律。

獅子：戀愛運稍遜，現關係或帶不穩，多注意相處及溝通情況，並多予體諒、多加包容。

處女：情緒回穩，體能稍佳，雖工作壓力較大，多休息有助集中精神及改善合作等情況。

天秤：人緣及桃花運稍遜，小心處理和伴侶、家人等金錢事宜，以免因財失義有傷和氣。

天蠍：情緒稍遜，社交及家庭運不穩，注意言行，多予耐性和包容，關係將更和諧平穩。

人馬：精神狀態稍遜，思考力不穩，幸情緒稍佳，有助化解人事，與家人關係亦見改善。

山羊：財運持續不穩，雖鬥志較旺，但開單、簽約等仍需多予耐性，踏實行事助增勝算。

水瓶：人氣不穩，事業運稍遜，謀事、面試等，保持笑容為佳。貴人運稍佳，宜多會友。

雙魚：精神及士氣略為回升，但出門、出勤、公幹等，壓力較大，爭取休息多睡覺為佳。