【家樂事】大玩色調　打造北歐小屋

新樓本身擁有雅致裝修，故屋主大多不希望改動單位原有間隔，在這大前提下，就要依靠設計師再花一點心思，將居所變奏出完全貼合個人心水。今次介紹的單位，設計師巧妙地以色調、線條、擺設配搭等來顯現屋主個人風格，藉以打造成實用的北歐小屋。

歸納儲物空間

是次單位的屋苑屬於新樓盤，室內裝修新淨，加上單位只有女戶主一人居住，而單位本身屬1房間隔，因此Deco Farmer Studio室內設計師Heiman Chan與女戶主溝通後，決定保留原有間隔。由於這單位的面積只有300多平方呎，為了使室內更為寬敞，設計師特別只在大門旁置放一個吊櫃及鞋櫃，其餘的收納空間則集中在睡房內，使廳堂留有充足空間，看起來分外開揚。

拼色增空間感

由於設計基於原則裝修上進行，因此設計不能太過繁複，否則會產生更大壓迫感，但過於簡約又顯得單調乏味，於是設計師決定從顏色線條、擺設配搭等入手，再配合女戶主偏好的北歐風格及綠色好，從而豐富整個空間。

客飯廳由綠、白、灰這三種顏色作為主色，並在其中一面牆壁髹成上下兩種顏色，上半是淺灰色，下半則是綠色，這種顏色分布能增加視覺上的空間感，同時電視牆上有幾個幾何形狀的木製飾櫃，讓戶主可以在此展示個人收藏品，亦能夠為廳堂增添層次感。

求實用添櫃子

為貫徹全屋的簡約北歐風格，設計師把牆壁髹成灰、白及淺藍色，三種顏色像七巧板那樣分布在牆壁上，趣味十足，使房間更有特色。作為全屋主要收納空間，故睡房除了置放地台床外，亦於床尾位置設置大型衣櫃，用以擺放衣物及其他雜物。

至於廚房，原則採用開放式設計，惟空間過小，未能符合戶主需要置放多士爐和紅酒櫃的要求，因此設計師特意增添一組同色系的廚櫃，增加廚房放置爐具及備餐空間。此外，設計師亦增設一張隱藏式伸縮枱，讓廚房可使用的空間大增，毋須使用時即能收起，節省空間。

單位資料

位置：啟德K city

面積：371平方呎

間隔：一房兩廳

裝修費：約港元24萬