秒看第一眼！知你是《The King》的誰！

煲劇之餘，不如來玩一下心理測驗，看看你的潛在個性最接近劇裏的哪個人物吧(設計圖片)

讓人期待已久，由久休復出的李敏鎬所主演的《The King：永遠的君王》終於開播了，錯綜複雜的劇情真是讓人有些看不透。不過才剛剛播出幾集，看不懂才更耐人尋味呀！在等待更新的時候，不如先來玩一玩這個心理測驗吧，從看人第一眼 (First Sight)的關注點，看看你像劇中的那一個角色吧！

【問題】

你看別人的第一眼，會先關注別人的哪方面呢？

A.髮型

B.眼睛

C.嘴巴

D.衣着

【結果分析】

A.你最像鄭太乙

鄭太乙是一名警察，表面上是一位弱女子，實際上個性十分堅韌。面對工作時兢兢業業，面對生活時非常積極，勇往直前，非常直接。髮型對於人來說往往是最直觀的，而且從髮型也能看出個性，直接卻有着規律。

B.你最像李霖

李霖是一個有欲望的人，在生活中他習慣隱藏自己的情緒，害怕被別人看穿自己。眼睛是一個人的靈魂之窗，最能顯示一個人的狀態和情緒，想從眼睛裏看到別人最真實的一面，不會被表象所騙。

C.你最像趙英（曹影）

趙英身為皇室親衞隊隊長，背負着責任和使命，為人嚴謹而小心。嘴巴是人們最容易忽略的地方，但同樣需要耐心去護理。選擇看嘴巴的人是十分關注細節，對任何事情都是小心為上。

D.你最像李袞

李袞是國民眼中文武雙全的君王，外表俊朗、氣派。為人謹慎，追求完美。衣着能展現一個人的個性、生活，着重品德修養的同時，也要求外表的整理，打扮與人品上都要有所追求。