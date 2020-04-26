彩寶陀飛輪 迷倒女人心

今年有不少品牌推出專為女士而設的陀飛輪腕錶，以複雜腕錶聞名的Parmigiani就是其中之一。（方偉堅攝）

近年女士對腕錶的要求愈來愈高，因此不少高級鐘錶品牌亦投其所好，特別開發女裝高級複雜腕錶市場。例如今年就有不少品牌推出專為女士而設的陀飛輪腕錶，以複雜腕錶聞名的Parmigiani就是其中之一。

品牌的Tonda 1950系列將飛輪裝置跟鐘錶界的Rainbow Colour彩虹寶石設計合而為一，推出兩款由內至外均令人賞心悅目的錶款。當中的Tonda 1950 Rainbow Tourbillon Galaxy，刻意把錶盤縮細，讓錶圈有更大空間鑲嵌名貴寶石。錶圈上鑲有36顆長形寶石，包括21顆粉色、藍色、黃色及橙色藍寶石，以及3顆紅寶石、6顆沙弗萊石和6顆紫水晶，總重共3.73卡。色彩繽紛的寶石錶圈跟品牌標誌性的深藍色錶盤形成強烈對比，令腕錶更為突出。

而另一款全新推出的Tonda 1950 Double Rainbow Flying Tourbillon就更進一步，將彩色寶石伸延至偏心式時分圈上。時分圈的彩寶顏色排列次序刻意跟錶圈剛剛相反，就如彩虹在水面上的倒映反射一樣，充滿心思。雙彩虹的設計加上錶盤鋪鑲鑽石，極盡奢華。

化妝及髮型：Phyllis Kwok

服裝提供：Marella

模特兒：Anna Po ＠ Primo