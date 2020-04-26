本日日本：飲人魚海妖啤酒可抗疫？

防疫除了保持衞生及留在家中外，還有甚麼方法？答案就係飲啤酒！日本啤酒生產商Sankt Gallen最近與以《農大菌物語》為人所知的漫畫家石川雅之合作，推出由他所繪製有人魚海妖AMABIE插圖的啤酒「AMABIE IPA」。AMABIE傳說在江戶時代在海上出現，有着人、鳥和魚三種生物特徵的妖怪，看起來像長髮人魚，但擁有鳥嘴，眼睛和耳朵都是菱形，身上則舖滿鱗片，相傳如果世上出現疾病，只要將它的畫像給生病的人看就會康復，因此最近Twitter都有很多與AMABIE有關的貼文，連日本厚生勞動省也將它畫在防止疫情擴大的宣傳廣告上。這次合作的緣起，是因為新冠肺炎的影響，原本要舉行的夏季啤酒節也宣告停辦，Sankt Gallen在Twitter上公布時，就貼出了畫上AMABIE的啤酒罐，祈求疫情能及早停止，結果得到很多人支持，跪求廠商發售，所以這款有趣又別具意義的啤酒便誕生了。

AMABIE IPA使用7種具有柑橘香味的啤酒花釀製而成，柑橘味令人耳目一新，而使用大量小麥和燕麥製造，令它的質感順滑，餘味有少許苦澀，酒精含量略高，有7%，整體來說口感清新。這款啤酒預計將會生產到疫情停止的時候，所得利潤會撥捐「防止新型冠狀病毒肺炎疫情擴大活動基金」，可在Sankt Gallen網上商店進行預訂。頭3,000位顧客將可以獲得石川雅之繪製插圖的特製貼紙，而貼紙還有隱藏版，大約 20% 的概率可以抽中！