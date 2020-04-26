BMW 118iA Sport　變前驅　添空間

進化至第三代的寶馬(BMW) 1系，不單止首次搭載FAAR前驅底盤平台，更是首次採用橫置式引擎布局及首次標準配備連續性限滑差速器(Actuator Contiguous Wheel Slip Limitation)，帶來靈活操控及精準矯捷過彎動態，車廂空間亦大大提升。

拍攝車118iA Sport以一具1.5L直三BMW TwinPower Turbo引擎作動力核心，通過高壓燃油直噴和雙渦流渦輪增壓技術，能爆發出140hp最大馬力，高達220Nm扭力更可於轉速低至1,480rpm至4,200rpm盡數釋放。搭配七前速Steptronic雙離合器波箱，輕鬆做出低至5.0L/100km的綜合油耗成績，以目前油價計算即約$0.8/km。不僅效能和性能兼備，亦擁有低牌費優勢。

從i3s電動車移植過來的連續性限滑差速器，是一個直接安裝在引擎控制電腦的嶄新科技，能快速及持續地傳遞車輛動態資訊，反應較傳統DSC動態穩定控制系統快3倍。不僅能即時調校引擎輸出，加快車輛動態修正控制，亦能有效降低前驅車高速過彎時常遇到的轉向不足(俗稱：推頭)情況。再配合BMW Performance Control彎道控制系統，過彎動態精準矯捷。

規格表

車型：五門五座位揭背車

引擎：直三渦輪增壓

容積：1,449c.c.

最大馬力：140hp/4,600-6,500rpm

最大扭力：220Nm/1,480-4,200rpm

傳動：七前速Steptronic雙離合器自動波

驅動：前置引擎、前輪驅動

體積：4,319×1,799×1,434mm（長×闊×高）