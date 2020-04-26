疫情底下，各式空氣清新機在市場湧現，但技術不離負離子、高效濾網等，新登場的Airocide APS-200則走另類高端，事關它的空氣淨化技術源於美國太空總署(NASA)，原先是用來消除食用植物所釋出的乙烯氣體，並殺死空氣中的細菌病毒，藉此減慢植物的腐壞速度；後來再開放予醫療與商業使用，此機正是代表之一。

Airocide APS-200的運作原理是把空氣中的有害病原體吸入並送至一個密集排列的高活性催化劑模具，由其高強度的254nm光束活化，過程中這些有害病原體會被瞬間消除，不殘留任何有害物質，也毋須清潔，釋出的都是清新空氣，運作過程跟NASA國際太空站所用的VOC空氣淨化器相同。

講到咁勁實際有咩作用先？官方指清新機可消除近100%空氣中的病原體，即黴菌、真菌、花粉、塵蟎、病毒、細菌等，並能消除PM2.5及家具揮發出的有機化合物VOCs，用戶在開始使用後4至6周會感到空氣的明顯差別。Airocide APS-200適用於600至1,000平方呎的室內空間，簡約線條配以時尚用色，齋睇樣還以為是高級喇叭！只不過留意番，部機唔平，賣接近$8,000，貴過不少名廠空氣清新機呢！