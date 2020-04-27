東沖有料到：緊急狀態令下都可以食得好

不經不覺，泰國曼谷進入緊急狀態令已接近一個月。在法例的限制下，大家只可以往餐廳打包或叫外賣回家吃，不能於餐廳用餐。部分餐廳快速轉型，成了專賣外賣的食肆，但有部分轉型不到的，或堅持環保原則的，便選擇了關店。

為了吸引不同顧客，外賣餐廳不時會推出特價優惠，平時需要1千多泰銖的中式套餐，現在只需數百泰銖便有交易，而且更是2人分量。甚至連米芝蓮2星泰菜餐廳R-Haan都設有外賣而且還十分講究，一般外賣是用飯盒盛載再用膠袋包好，然後由外賣電單車送到府上；但這間米芝蓮2星餐廳卻多了幾分豪華感，採用了大紙盒盛載，送到家裏打開難免會嚇一跳，事關外賣套餐涉及多達19個Item，每份均獨立包裝，而且各自貼了寫上數字的貼紙，並附上了食用指南，介紹每盒內藏甚麼東西，應該是凍食或熱食，熱食的話需要放在微波爐多久也有詳細說明，價錢方面只需1,800泰銖便有交易，比店內享用便宜。但要留意的是，想享用如此星級套餐，除了要準備金錢，更要有大量的碟子，事關餸菜甚多，當然你可以直接用餐盒享用，但畢竟係米芝蓮2星出品，還是放在碟上慢慢品嘗才夠滋味啊！

若然你超級肚餓的話，還是點其他外賣餐廳好了，畢竟米芝蓮套餐十多個Items 要把所有餸菜上碟叮熱至少要花廿分鐘！當然如果你不介意花點時間，並鍾意相機先食的話，這款米芝蓮套餐可謂絕對適合。

可能有人會認為，用那麼多盒子來裝外賣實在不太環保，幸好這些盒子都是容易分解的，你也可以清洗後循環再用，或盛載其他物品。

實在沒有想過，在抗疫時期依然可以品嘗到精緻味道，就連米芝蓮星級餐廳都送外賣，實在是Amazing Thailand！

胡慧沖