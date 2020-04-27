今晚食乜：20分鐘搞掂！自製三文魚漢堡扒伴沙律
2020年04月27日 15:00
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今晚食乜：20分鐘搞掂！自製三文魚漢堡扒伴沙律（互聯網）
啖啖肉的漢堡扒，偶然會讓人覺得有點油膩和滯口，IG@primaverakitchen就教人整香鮮的三文魚漢堡扒。大家可以選擇用罐頭或直接在超市買三文魚製作，與雞蛋、杏仁粉、洋葱碎及其他調味料等拌勻，將之分成均等分量再搓成漢堡扒狀，就可以落鑊煎。
煎的時候要留意，要待一邊熟才翻轉，以免材料散開影響造型。清新的三文魚漢堡扒，配以加入牛油果醬拌勻的椰菜沙律，清新又美味，魚扒蘸牛油果醬同吃，軟滑又富嚼勁，飽肚得來又不會覺得滯，可謂健康之選。
材料：
三文魚罐頭 1罐
雞蛋 1隻
杏仁粉 半杯
白洋葱碎 1/4杯
檸檬汁 1湯匙
番荽碎 1湯匙
蒜蓉 1瓣
鹽少許
黑胡椒碎 少許
橄欖油 1湯匙
椰菜絲 1碗
牛油果醬材料：
牛油果 1個
番荽碎 1/4杯
橄欖油 3湯匙
蒜蓉 1瓣
青檸汁 1湯匙
鹽 少許
黑胡椒碎 少許
做法：
1.三文魚肉、雞蛋、杏仁粉、洋葱碎、番荽、蒜蓉、檸檬汁、鹽和黑胡椒拌勻。
2.分成5等份，再搓成漢堡扒狀。
3.燒熱鑊下橄欖油，煎香三文魚扒。
4.牛油果醬材料拌勻。
5.椰菜絲加牛油果醬拌勻，伴三文魚扒，再淋上牛油果醬即成。