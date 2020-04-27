今晚食乜：20分鐘搞掂！自製三文魚漢堡扒伴沙律

啖啖肉的漢堡扒，偶然會讓人覺得有點油膩和滯口，IG@primaverakitchen就教人整香鮮的三文魚漢堡扒。大家可以選擇用罐頭或直接在超市買三文魚製作，與雞蛋、杏仁粉、洋葱碎及其他調味料等拌勻，將之分成均等分量再搓成漢堡扒狀，就可以落鑊煎。

煎的時候要留意，要待一邊熟才翻轉，以免材料散開影響造型。清新的三文魚漢堡扒，配以加入牛油果醬拌勻的椰菜沙律，清新又美味，魚扒蘸牛油果醬同吃，軟滑又富嚼勁，飽肚得來又不會覺得滯，可謂健康之選。

材料：

三文魚罐頭 1罐

雞蛋 1隻

杏仁粉 半杯

白洋葱碎 1/4杯

檸檬汁 1湯匙

番荽碎 1湯匙

蒜蓉 1瓣

鹽少許

黑胡椒碎 少許

橄欖油 1湯匙

椰菜絲 1碗

牛油果醬材料：

牛油果 1個

番荽碎 1/4杯

橄欖油 3湯匙

蒜蓉 1瓣

青檸汁 1湯匙

鹽 少許

黑胡椒碎 少許

做法：

1.三文魚肉、雞蛋、杏仁粉、洋葱碎、番荽、蒜蓉、檸檬汁、鹽和黑胡椒拌勻。

2.分成5等份，再搓成漢堡扒狀。

3.燒熱鑊下橄欖油，煎香三文魚扒。

4.牛油果醬材料拌勻。

5.椰菜絲加牛油果醬拌勻，伴三文魚扒，再淋上牛油果醬即成。