超模演繹 　「飾」放女性自主美

隨着社會文明進步，女性追求獨立自主已經不是甚麼新奇事。當你見不少政治高官甚至總統都有女性領袖擔當，就明白到上世紀60年代歐洲女性以一身「Le Smoking」裝束解放自主權的封建時代已經過去。現今社會好多運動或時裝品牌都會打正旗號主張女性獨立，藉此去帶出現代社會男女平等的價值觀。

今季著名珠寶首飾品牌Tiffany & Co.推出全新的Tiffany T1系列，以品牌傳頌多時的經典「T」字圖案為靈感，推出一系列專為女士而設計的珠寶系列，以簡潔高貴的首飾單品去宣揚女性堅強、力量及獨立自主的訊息。

這個出自品牌創作總監Reed Krakoff之手的Tiffany T1系列，設計沿用品牌於1980年初使用至今的經典「T」字圖案，以18K玫瑰金精雕細琢，配上巧奪天工的閃爍美鑽鑲嵌技術打造；透過斜角的飾邊、棱角分明的表面及多面飾面，運用簡潔線條及鮮明結構為系列珠寶首飾創造出革新的高雅形象。為凸顯此全新系列主題，品牌更分別邀請Vittoria Ceretti、Freja Beha Erichsen及Adut Akech三位人氣模特兒參與廣告拍攝，將堅毅不屈、才華洋溢的現代女性形象展現眼前。