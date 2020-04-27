【繽FUN劇場】豬男友偷食 遲早仆到直

呢期娛樂圈最Hit話題，梗係畀女朋友周揚青大爆偷食嘅「小豬」羅志祥，「小豬」「每個城市都能約妹」，仲同兄弟大玩「正常人都無法想像的『多人運動』」，真係太賤喇！唔少絲打都話估唔到「小豬」係啲咁嘅人，為免喺現實生活遇到用情不專、偷食成癮嘅賤男，一於認清「賤男6大特徵」，再睇埋《繽FUN劇場》嘉琪點玩Cheap精男友！

性慾特強

其實冇乜邊個男人唔鹹濕，老實另一半對你冷冷淡淡、毫無興趣仲大件事，只係鍾意偷食嘅賤男，好多都係「單一為性」嘅動物，無時無刻用性器官諗嘢嘅男人，出軌機會自己特別大。

視電話如命

你可以打佢鬧佢、唔畀飯佢食都仲得，但你要搞佢個電話就一億個唔得！賤男喺外面見女就溝，不斷Flirt女嘅罪證全部喺晒電話度，好似「小豬」咁都叫女友唔好Check佢電話，話會破壞大家信任啦。

星期六日周時失蹤

拍得拖，正常嚟講梗係想見就見，但有啲絲打嘅另一半，硬係到星期六、日唔見人，又話忙又話陪阿媽陪朋友，唔只唔會見面，連電話、Whatsapp都冇個，佢極可能係賤男，已經有女友甚至有老婆！

去親拍拖都係偏遠地方

拍拖出街，好多時都去鬧市買嘢食飯，但賤男就周時話怕人多，話希望同你好好享受寧靜嘅二人世界，約你去勁偏遠嘅地方見面。一次兩次就話啫，如果同身邊人未試過喺旺角老銅尖咀出現，可能已經領咗嘢。

IG、FB唔提另一半

現代人係點社交嘅呢？唔係約人去邊度見面傾偈，而係玩IG、FB，就算唔係樣樣擺上網嘅煩膠，起碼周不時會Update社交網。但為咗掩飾一腳踏幾船，賤男從來都唔會喺社交網提起另一半。

身邊勁多女性朋友

男人要偷食，首要條件係乜嘢？就係身邊要有女人！唔少出軌嘅賤男，都有大量女性朋友，佢哋一有機會，就會將女性朋友變秘密情人，女朋友問起就答呢個係兄弟、嗰個係契妹，進可攻退可守。