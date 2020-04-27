本日日本：年底前可用！東京青年旅館筍價推「稍後宿泊券」

新冠肺炎疫情肆虐全球，喜歡出外旅遊嘅朋友只能乖乖留在家中。不過，正所謂明天會更好，疫情總會有一日畫上句號，趁留在家嘅日子，亦可為下一次嘅行程做好各種準備，甚至分分鐘有意外驚喜——話說於今年1月20日喺東京開業嘅青年旅館Q Stay and lounge上野，便以優惠價推出「稍後宿泊券」，簡單講只要一券在手，便可於今年12月31日前任何時間入住。宿泊券分為4種，價錢方面，相比正常格價有46折至7折優惠不等，其中Dormitory床位（1晚）宿泊券享7折優惠售3,500日圓、個室宿泊券享6折優惠（1晚）售11,000日圓、Dormitory床位（3晚）宿泊套票享6折優惠售9,000日圓（額外多送一晚免費住宿）及 個室宿泊套票（3晚）享46折優惠售29,000日圓（額外多送一晚免費住宿），所有宿泊券均附送早餐。售賣日期由即日起至5月6日，精打細算嘅哈日迷不妨諗諗。

Q Stay and lounge上野

地址：東京都台東區東上野2-13-2