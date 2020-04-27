貴族生活：跳字「三問」　再獻新猷

五年前，A.LANGE & SOHNE推出了世上唯一一款結合機械跳字顯示及十進制三問裝置腕錶Zeitwerk Minute Repeater，其精密複雜的機芯設計，單單是組裝工序已經耗時數月，當時此錶推出了鉑金950錶殼配銀灰色實心銀錶盤設計。事隔五年，品牌就為此巔峰之作推出全新版本，換上18K白金錶殼配襯深藍色實心銀錶盤，而且僅限量發行30枚，追求極致腕錶工藝的錶迷不容錯過。

悅目對比效果

是次全新推出的18K白金版本Zeitwerk Minute Repeater，與前作一樣搭載由771個零件組成的L043.5型自製機芯，直徑44.2 毫米的錶殼由18K白金打造，深藍色實心銀錶盤與鍍銠德國銀時間橋營造出悅目的對比效果。腕錶搭載精確跳字裝置，顯示模組由三個圓盤組成，其布局使佩戴者可輕易地從左到右讀取大型數字，同時腕錶更搭載專利恒定動力擒縱系統，使數字盤每隔一分鐘推進一格，同時確保擺輪速率的穩定性。

雙音鳴響報時

至於鳴響裝置，是以每十分鐘為單位通過雙音鳴響報時，取代常見的刻鐘單位報時，按下10時位置的三問按鈕，鳴響裝置隨即啟動，根據錶盤顯示的時間發出聲響。工程師在研發此鳴響功能時，運用了跳字式數字顯示裝置的基本原理，透過小時環圈及兩個分鐘盤顯示時間。與這些機械顯示零件連接的三個渦輪，可分別對時鐘、十分鐘及個位分鐘的鳴響次數取樣。腕錶設有用於啟動報時的獨特按鈕，由於鳴響裝置的動力由發條盒提供，所以毋須以三問腕錶常見的滑片拉緊獨立的發條。錶殼側面不設大型開口，從而提升報時聲響的質素。