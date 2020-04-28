生肖指數　是日吉星：鼠

鼠：★ 有機會接觸新層面，開始將重點放在外表和形象上，但別要過分姿整呢。

牛：↓ 工作上遭到嚴重誤解，有時面對不公平的事情，也要學懂默默接受呢！

虎：→ 工作尚可，但一定要花點腦筋和時間，不妨找身邊的朋友分憂解勞。

兔：→ 有伴侶的朋友必須注意，你深愛的人，將會被第三者全力追求呢！

龍：→ 若今天不好好解決小麻煩，到頭來便會變成大麻煩，煩惱更會沒完沒了。

蛇：↑ 只要肯努力加油，只要願意做的話，一定可以成功，相信有志者事竟成。

馬：↓ 運氣不佳，不要為一些芝麻綠豆的事，弄得烏煙瘴氣，事情只會更糟。

羊：↓ 是日沖煞，金錢運急轉直下，需要用錢的時候，但偏偏銀根短絀的時候。

猴：→ 愛情上為一些小誤會而出現爭執，放開心情，和伴侶好好的冷靜溝通吧！

雞：↑ 運氣不錯，凡事都能逢凶化吉，無往而不利，宜把握機會，爭取成功。

狗：→ 做人該有自信心，不要總是低着頭，抬起頭來，勇敢地面對生活的挑戰！

豬：→ 包容是合作的第一條件，但別人未必會忍受你的行為和舉動，三思後行。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌