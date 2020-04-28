【營業資訊】每日媽咪打理家頭細務，頻頻撲撲。趁住母親節，去OTO買張按摩椅回饋媽咪，幫佢鬆一鬆啦！OTO最近聯乘滙豐信用卡，推出最紅購物優惠。OTO精選產品低至5折，正價貨品95折。

精選產品包括：

OTO Esselence按摩椅 (ES-07) 為頸至腳底提供深層按摩，配合7種按摩手法同6個氣壓模式，全面放鬆媽咪繃緊肌肉。再配合藍牙音樂功能，最啱做完家務之後，享受按摩同時聽音樂Relax下!

分期價：港幣772元 x 24個月

OTO Rockie 按摩椅 (RK-11) 小巧慳位，加上翻轉收納式腿部，一轉可享受小腿氣壓同滾輪按摩，再轉即刻變晾腳腳櫈，輕鬆收納。仲有"搖搖椅"效果，配合唔同嘅深層按摩手法，令媽咪猶如置身度假村，想幾時嘆下都得啦！

分期價：港幣1,067元 x 12個月

想靈活組合一張小型按摩椅畀媽咪？買OTO Ultra Foot 足部按摩器 (UF-830)再加OTO Soothie Wrap頸肩師 (SW-500)，就可DIY成一張隨意轉移嘅小型按摩椅，慳位實用。無線設計嘅Soothie Wrap頸肩師 (SW-500) 仲可以行到邊按到邊！喺屋企唔同角落周圍走又得，同屋企人分享都得！一齊鬆一鬆，隨時成家嚟個 #staycation啦！

OTO Soothie Wrap 頸肩師(SW-500) 分期價：港幣115元 x 12個月

OTO Ultra Foot 足部按摩器 (UF-830) 分期價：港幣283元 x 12個月

媽咪得閒想留係屋企做下運動？不如趁母親節買部3合1磁控健身單車 (RB-1000)，即刻將屋企變身為媽咪嘅私人gym房，可以邊踩邊煲劇，輕輕鬆鬆為媽咪免疫力UP！仲可以摺得埋，慳位實用，媽咪實鍾意啦！

分期價：港幣168元 x 12個月

產品熱線：2549 4611