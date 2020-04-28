華潤堂感謝週　與您同行抗疫　守護您健康

由即日至5月4日，華潤堂全線分店舉辦一連7天抗疫感謝週優惠，特別推出抗疫必備組合，守護您健康。(客戶提供)

【特約報道】華潤堂與您並肩抗疫，守護您健康！由即日至5月4日，華潤堂全線分店舉辦一連7天抗疫感謝週優惠，特別推出抗疫必備組合，守護您健康。另有多款精選野生西藏冬蟲夏草、天然燕窩、參茸海味、花旗蔘、中西保健品、健康食品、消毒用品、個人護理用品及家品折上折，全年至抵！全線指定產品滿$388即減$50、滿$688即減$100，購買增強免疫力產品滿$1,288即減$200，Green Card和Orange Card會員購買精選貨品更可享額外92折及賺取高達10倍積分！感謝週內更推出每日限定低至半價驚喜價產品，咁多着數優惠，立即行動啦！

震撼優惠至抵必備 抗疫攻略:

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‧精選天然燕窩買6兩低至平均價每兩$597

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*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內海報及向店員查詢。

精選驚喜折扣優惠仲包括有：

1. 西藏冬蟲夏草王(每兩計)，特價再買1兩送半兩(只限同款)，平均每兩$8,748 (標準價$14,580/兩)

2. 精品龍牙白燕盞，買6兩平均每兩$597 ($3578 /6兩) (標準價：$795/兩)；

御品龍牙白燕盞，標準價買3兩送1兩(只限同款)平均每兩$863 (標準價：$1150/兩)

3. 華潤堂紐西蘭清湯鮑魚1隻半裝 + 華潤堂日本北海道精選小元貝(半斤裝)各1件，組合價$535/套 (標準價$778/套)

4. 華潤堂特選花膠200克，買2包平均價$628/包 (標準價：$780/包)

5. 東阿阿膠250克，$1,513/盒 (標準價$1,780)，買2盒平均價$1,420/盒；買1盒減$100及送代客熬膠服務1次

6. 華潤堂特級紅棗冰糖雪蛤75克x6瓶，買2盒平均價$99.5/盒 (標準價$128/盒)

7. 銀善存維他命丸100粒，買2盒平均價$243.9/盒 (標準價$304.8/盒)

8. 陳老二燕窩滋陰丸26包 孖裝附送3包贈品，$598/件 (標準價$840/件)

9. 寶樹堂寶膚靈50克，$210/盒 (標準價$238/盒)

10. 精選草本洗護產品，標準價任選3件75折；指定產品憑現金?更可享即減優惠

11. 髮再生殺菌止癢洗髮露300毫升，買2件平均價$117.3/件 (標準價$138/件)，憑券減$40 ($20 x 2張)；

髮再生殺菌止癢液80毫升，買2件平均價$372.3/件 (標準價$438/件)，憑券減$100 ($50 x 2張)

12. Mitsuei漂白水1500毫升，$17.9/支 (標準價$24/支)

13. 萬潔靈浴室除霉漂潔泡沫噴裝400毫升，$20/支 (標準價$27.9/支)

14. 日光牌去核西梅200克，$25/包 (標準價$35.9/包)

15. 精選罐頭食品任選3件或以上再9折

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*優惠須符合指定條款，詳情請向店員查詢