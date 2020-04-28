熱血男子勁惹蚊　你知點解嗎？

踏入初夏，惹蚊族分外擔心，別說出外郊遊要防蚊產品不離手，有時即使在家，也會被蚊偷襲。到底哪類人特別惹蚊？如何可以有效防蚊？不妨聽聽註冊中醫師黃晶晶的意見，讓大家更了解蚊子的喜好，從而作出反擊！

3大惹蚊人士

1.血氣方剛男士

蚊子是透過嗅覺覓食，特別喜歡氣味較濃烈和大汗的人，因汗水中含有大量胺基酸、乳酸和胺類化合物，這些都非常吸引蚊子。而血氣方剛的男士往往體溫較高、新陳代謝快，呼出的二氧化碳的濃度亦較高，同時較易出汗，因此他們會較易惹蚊，建議出汗後應盡快用毛巾抹乾，運動後要沖涼，衣物要勤換。

2.紅肉愛好者

紅肉屬酸性食物，可使血液含酸量上升，吃後易招惹蚊子。同樣地，經常多吃高糖、高鹽的食物、奶類食物，也會令體質變酸。相反，多吃菠菜、大蒜、洋葱、番茄等鹼性食物，對蚊子吸引力也會降低。

3腸胃濕熱者

濕熱徵狀包括口氣重、舌苔黃、易身熱、大便臭等，由於患者往往有體味較大、體溫較高的特徵，自然較惹蚊。建議飲食清淡一點，多吃蔬果，或飲用清補涼、冬瓜湯、菊花茶、綠豆湯等，調理身體。

中藥材料都好Work！

不想嬌幼嫩滑的肌膚被蚊叮蟲咬至紅腫？可利用簡單的中藥材料，自製出天然有效的驅蚊香包、噴霧，安全可靠。

a.驅蚊香包

用料：藿香、金銀花、香茅、丁香、艾葉、石菖蒲、紫蘇葉各10克做法：

1.將上述所有用料剪碎並混合，存放於透氣的布袋中。

2.把袋放在床邊、梳化邊、辦公室等，即能達致近距離驅蚊效果。

b.驅蚊噴霧

用料：香茅油、蒸餾水

做法：

1.用香茅油溝蒸餾水，比例為1:1。

2.注入有噴頭的小瓶，再噴向家具、窗邊、衣物等地方驅蚊。