全新「異形鞋」Alien U.S.C.M.Bug Stomper

2020年版本的Alien U.S.C.M.Bug Stomper，除了鞋名與以往有差別之外，用色及細節與過往都有頗大分別，《異形》Fans可能會嫌唔夠原汁原味，但相信波鞋迷都會認同新版本更易襯衫。（互聯網）

自從2016年開始，電影公司根據科幻電影鉅著《異形》的LV-426星球，將每年4月26日定為「異形日」（Alien Day）後，Reebok每年（2018年缺席）都會復刻推出特別版「異形鞋」Alien Stomper，今年亦不例外。今年呢對「異形鞋」就命名為Alien U.S.C.M.Bug Stomper，當中U.S.C.M.就是取材自電影中的美國殖民地海軍陸戰隊（United States Colonial Marine Corps），而Bug Stomper則是所指隊中所駕駛的戰機，除了鞋名與以往不同之外，今年鞋款的配色設計亦相當特別，採用防彈纖維製成的鞋身配上卡其色襯迷彩圖案，有別於元祖灰x白x紅配色組合。鞋身各部分亦加入與U.S.C.M.相關的設計細節，當中包括：鞋面魔術貼上的Weyland Yutani集團「W」字標誌及鞋跟上的軍隊標誌等等，而靴筒部分亦改為用上潛水衣料（氯丁橡膠）並配上拉鏈設計，營造出軍靴設計呼應設計主題。

低筒版另有Feel

此外，今年Reebok亦順勢帶來另一對加入「異形鞋」元素打造的Classic Leather Stomper，設計將Alien Stomper經典配色及魔術貼細節加入到簡約鞋款Classics Leather當中，造出恍如從未推出過的低筒版「異形鞋」感覺，如果原版超高筒版本或者改良後的中筒版本都唔係你杯茶的話，可以考慮埋呢對Classic Leather Stomper。