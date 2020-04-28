英雄狗狗錢罌　守護你的Money

不知大家小時候有沒有用過「豬仔錢罌」呢？打碎它的那一刻聽說要下很大的決心。雖說隨着生活進步，愈來愈少人用錢罌，但學會儲蓄的人卻愈來愈少，因為取出來的時候再也不需要有打碎的決心。所以說回歸基本步，還是用錢罌存錢最實際。

最近，台灣禮物品牌愛禮物igift推出了一款「可愛超人狗狗存錢筒」把可愛的狗狗跟大家喜歡的Avengers英雄組合起來，真是又帥又萌！而今次出場的英雄角色包括美國隊長、Iron Man、薩諾斯和雷神索爾，可謂集齊了正派與反派，但目標都只得一個，就是齊心守護你的Money！即使不用來儲錢，當擺設放在家也很可愛。存錢筒的Size是9 x 13 x 13或10 x 14 x 14（cm），價格是390台幣（約HK$101）；看來存錢的前提都是要「使錢」，心動就將它們帶回家吧！

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